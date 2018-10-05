Nike – об обвинении в адрес Роналду в изнасиловании: «Мы следим за ситуацией»

В компании Nike, чьим лицом является форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, внимательно следят за ситуацией вокруг португальца, которого обвиняют в изнасиловании девушки.

«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией», – говорится в заявлении Nike.

Ранее американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова подняла это дело.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно