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    Какой вы футболист?

    Nike – об обвинении в адрес Роналду в изнасиловании: «Мы следим за ситуацией»

    В компании Nike, чьим лицом является форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, внимательно следят за ситуацией вокруг португальца, которого обвиняют в изнасиловании девушки.

    «Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией», – говорится в заявлении Nike.

    Ранее американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова подняла это дело.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: Associated Press

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    05.10.2018 07:14
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