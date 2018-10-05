«Ювентус»: «Мы высоко ценим профессионализм Роналду. Обвинения в изнасиловании не изменят этого»

Всё что произошло в Вегасе должно остаться в Вегасе ))
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала слова поддержки форварду команды Криштиану Роналду в деле по обвинению игрока в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
«В последние месяцы Роналду проявил большой профессионализм и преданность клубу, это высоко оценили в «Ювентусе».
События, которые предположительно произошли почти 10 лет назад, не изменят этого мнения. Эту точку зрения разделяют все, кто общался с этим великим чемпионом», – сообщает твиттер «Ювентуса».
Ранее американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова подняла это дело.
Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно