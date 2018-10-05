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    Какой вы футболист?

    «Ювентус»: «Мы высоко ценим профессионализм Роналду. Обвинения в изнасиловании не изменят этого»

    Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала слова поддержки форварду команды Криштиану Роналду в деле по обвинению игрока в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

    «В последние месяцы Роналду проявил большой профессионализм и преданность клубу, это высоко оценили в «Ювентусе».

    События, которые предположительно произошли почти 10 лет назад, не изменят этого мнения. Эту точку зрения разделяют все, кто общался с этим великим чемпионом», – сообщает твиттер «Ювентуса».

    Ранее американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова подняла это дело.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: ФК «Ювентус»

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    05.10.2018 06:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 5 октября 2018, 12:36

      Всё что произошло в Вегасе должно остаться в Вегасе ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 5 октября 2018, 08:57

      Это в СССР Стрельцова посадили.
      В Европе изнасиловал - забыли.
      Португалец в Италии - эмигрант,
      Эмигранту европеец рад.
      Это в Голливуде решил титьки помять...
      Лет пять.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 5 октября 2018, 06:32

      Как же нужно себя не уважать, чтобы трубить направо и налево,что тебя кто-то там когда-то там поимел?? Американцы...

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Евгений П 5 октября 2018, 07:04

      Деньги закончились

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