«Ювентус»: «Мы высоко ценим профессионализм Роналду. Обвинения в изнасиловании не изменят этого»

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала слова поддержки форварду команды Криштиану Роналду в деле по обвинению игрока в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

«В последние месяцы Роналду проявил большой профессионализм и преданность клубу, это высоко оценили в «Ювентусе».

События, которые предположительно произошли почти 10 лет назад, не изменят этого мнения. Эту точку зрения разделяют все, кто общался с этим великим чемпионом», – сообщает твиттер «Ювентуса».

Ранее американка Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м она подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, получив за молчание 375 тысяч долларов. Этой осенью Майорга снова подняла это дело.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно