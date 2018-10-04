Адвокаты Майорги: «После ночи с Роналду девушка хотела покончить с собой»

Адвокаты Кэтрин Майорги рассказали, какие проблемы возникли у девушки после ночи, проведенной с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду в 2009 году.

Ранее 34-летняя американка обвинила португальца в изнасиловании и заявила, что он заплатил ей за молчание.

«Кэтрин рассказывала, что после 2009 года, когда произошло изнасилование, она была в депрессии, ее беспокоили навязчивые мысли, возникли трудности с алкоголем и желание покончить с собой. Кроме того, появились проблемы с трудоустройством и личной жизнью.

Ей было очень нелегко, у нее наблюдались посттравматическое стрессовое расстройство и глубокая депрессия. Все последние восемь или девять лет были тяжелыми.

Сейчас она лечится. Ей очень помогают люди, она сможет все это перенести. В школе у нее были проблемы с обучаемостью. Кэтрин усердно работала, чтобы получить диплом журналиста», – сказали представители Майорги.

Адвокаты девушки сообщили, что в их распоряжении имеются доказательства признания Роналду своим адвокатам, что Майорга отказывалась от секса, говоря «нет» и «стоп». Они заявили, что в случае победы в суде Кэтрин готова вернуть нападающему 287 тысяч фунтов стерлингов, которые футболист заплатил ей за молчание.

Роналду исключен из сборной Португалии. Все из-за возможного изнасилования