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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокаты Майорги: «После ночи с Роналду девушка хотела покончить с собой»

    Адвокаты Кэтрин Майорги рассказали, какие проблемы возникли у девушки после ночи, проведенной с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду в 2009 году.

    Ранее 34-летняя американка обвинила португальца в изнасиловании и заявила, что он заплатил ей за молчание.

    «Кэтрин рассказывала, что после 2009 года, когда произошло изнасилование, она была в депрессии, ее беспокоили навязчивые мысли, возникли трудности с алкоголем и желание покончить с собой. Кроме того, появились проблемы с трудоустройством и личной жизнью.

    Ей было очень нелегко, у нее наблюдались посттравматическое стрессовое расстройство и глубокая депрессия. Все последние восемь или девять лет были тяжелыми.

    Сейчас она лечится. Ей очень помогают люди, она сможет все это перенести. В школе у нее были проблемы с обучаемостью. Кэтрин усердно работала, чтобы получить диплом журналиста», – сказали представители Майорги.

    Адвокаты девушки сообщили, что в их распоряжении имеются доказательства признания Роналду своим адвокатам, что Майорга отказывалась от секса, говоря «нет» и «стоп». Они заявили, что в случае победы в суде Кэтрин готова вернуть нападающему 287 тысяч фунтов стерлингов, которые футболист заплатил ей за молчание.

    Роналду исключен из сборной Португалии. Все из-за возможного изнасилования

    Источник: The Sun

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    04.10.2018 15:41
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +9

      Rus91 4 октября 2018, 19:29

      Он купил ее еще разок для мощнейшего пиара в Ювентусе.


      Черный пиар работает в 1000 раз лучше...


      Нужна шумиха вокруг итальянской лиги и в частности Ювентуса (Роналду)...


      Не дорого и отлично сработано...


      Красаучег)))





      Ps: но лучше бы он, как панин, собаку трахнул

      -1
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 4 октября 2018, 19:28

      Просто она поняла что второго раза не будет:)))
      - К чему жить? Ведь все самое прекрасное со мной уже случилось, подумала Кетрин Майорги , затягивая на своей шее петлю с узлом Линча:)))

      1
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 19:00

      Последние 9 лет у нее были тяжелыми. А что сразу нельзя было заявить? Понятно бабло кончилось и проще всего создать такую легенду.

      5
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 4 октября 2018, 17:51

      Еще не поздно покончить с собой суч,,,ка!!! За 350 тысяч долларов даже мужчины найдутся чтобы отдаться роналду!!!

      5
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2018, 17:40

      1) Она была в депрессии: ясен фиг, ведь могла стряхнуть куда больше деньжат, но протупила. 2) Возникли трудности с алкоголем: а еще небось с наркотиками и законом, так как на 287 тысяч фунтов можно не плохо побухать. 3) Появились проблемы с трудоустройством: опять же деньги, одни тусовки, какая нахер работа. 4) Проблемы с личной жизнью: это очевидно, не каждый хахарь поймет, что она заработала эти 287 000 потом и кровью. 5) Депрессия: конечно, ведь в глазах друзей она стала шалавой. 6) Эти восемь или девять лет: могла бы уже определиться в показаниях. 7) Сейчас она лечится: небось где-то под солнышком в Майами. 8) Ей очень помогают люди: такие деньги трудно потратить одной, да и видимо люди ей очень хорошо помогли, раз спустя 9 лет она вспомнила о этом дне, который перевернул всю ее жизнь. 9) Проблемы с обучаемостью: опять же тусовки. 10) Усердно работала: небось работала также, потом и кровью. 11) Есть доказательства признания Роналду своим адвокатам: никогда не поверю, что Роналду так лохонулся с адвокатами, что они все записали и выдали запись. 12) В случае победы в суде: LOL... верни до суда, суч*а. Потребовалось 5 минут, чтобы раскрыть это дело. PS: жду свою долю от Роналду на Qiwi кошелек.

      3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 4 октября 2018, 17:40

      шлюха 100процентная

      3
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      Рейтинг: +161

      Лошак 4 октября 2018, 17:40

      Чушь какая-то.

      1
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 4 октября 2018, 17:28

      секс был настолько плох?

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > paNYA020294 4 октября 2018, 17:42

      По всей видимости наоборот, ибо дыхание и кровообращение жертвы после акта пришли в норму только спустя 9 лет ))))

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 4 октября 2018, 17:26

      шлюшка просто захотела денег срубить

      3
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      Рейтинг: +239

      Михас007 4 октября 2018, 17:11

      ШАЛАВА

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