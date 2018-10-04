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  • Адвокаты Майорги: «После ночи с Роналду девушка хотела покончить с собой»

Адвокаты Майорги: «После ночи с Роналду девушка хотела покончить с собой»

4 октября 2018, 15:41
30

Адвокаты Кэтрин Майорги рассказали, какие проблемы возникли у девушки после ночи, проведенной с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду в 2009 году.

Ранее 34-летняя американка обвинила португальца в изнасиловании и заявила, что он заплатил ей за молчание.

«Кэтрин рассказывала, что после 2009 года, когда произошло изнасилование, она была в депрессии, ее беспокоили навязчивые мысли, возникли трудности с алкоголем и желание покончить с собой. Кроме того, появились проблемы с трудоустройством и личной жизнью.

Ей было очень нелегко, у нее наблюдались посттравматическое стрессовое расстройство и глубокая депрессия. Все последние восемь или девять лет были тяжелыми.

Сейчас она лечится. Ей очень помогают люди, она сможет все это перенести. В школе у нее были проблемы с обучаемостью. Кэтрин усердно работала, чтобы получить диплом журналиста», – сказали представители Майорги.

Адвокаты девушки сообщили, что в их распоряжении имеются доказательства признания Роналду своим адвокатам, что Майорга отказывалась от секса, говоря «нет» и «стоп». Они заявили, что в случае победы в суде Кэтрин готова вернуть нападающему 287 тысяч фунтов стерлингов, которые футболист заплатил ей за молчание.

Роналду исключен из сборной Португалии. Все из-за возможного изнасилования

Источник: The Sun
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (30)
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OBOLEV
1538657407
Ну хотя бы перестали говорить что Роналду голубец ))) Уже прогресс
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Jack24
1538657686
деваха бабла хочет, определенно
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levon_man
1538658419
Я не фан Роналду, скажу больше как человек он мне неприятен. Но надо быть честным - не верю я в изнасилование. Тут либо бабла хочет, либо пиарит самого Роналду.
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dendiesel
1538660732
девица нашла способ прославиться))) спустя 9 лет....! только тупые, алчные европейцы и американцы могут повестись на эту чушь!!! девке нужно бабло!
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mihail200606
1538661138
Причем тут школа вообще?)) ну тупая она может вот и были проблемы с учебой.. Видимо, алкашка была на каком то этапе. Че вдруг этот кипиш поднялся опять.. Поняла что продешевила?
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Дедуктор
1538661520
9 лет прошло и вот у старушки депрессия накатила. Бывает. Старость у шалав рано приходит. Но прецендент то каков?! Любая шалава, получается, может любого джентльмена (как передне-, так и заднеприводного) укатать на пожизненное. ЧД? Хучь бы, на Полиграфе шалаву проверили. Это, как минимум. Да, по результатам (если что) ей самой срок невъе...й впаять. Как то так.
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alll-1
1538664029
шлюха 100процентная
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Kulimen
1538664036
1) Она была в депрессии: ясен фиг, ведь могла стряхнуть куда больше деньжат, но протупила. 2) Возникли трудности с алкоголем: а еще небось с наркотиками и законом, так как на 287 тысяч фунтов можно не плохо побухать. 3) Появились проблемы с трудоустройством: опять же деньги, одни тусовки, какая нахер работа. 4) Проблемы с личной жизнью: это очевидно, не каждый хахарь поймет, что она заработала эти 287 000 потом и кровью. 5) Депрессия: конечно, ведь в глазах друзей она стала шалавой. 6) Эти восемь или девять лет: могла бы уже определиться в показаниях. 7) Сейчас она лечится: небось где-то под солнышком в Майами. 8) Ей очень помогают люди: такие деньги трудно потратить одной, да и видимо люди ей очень хорошо помогли, раз спустя 9 лет она вспомнила о этом дне, который перевернул всю ее жизнь. 9) Проблемы с обучаемостью: опять же тусовки. 10) Усердно работала: небось работала также, потом и кровью. 11) Есть доказательства признания Роналду своим адвокатам: никогда не поверю, что Роналду так лохонулся с адвокатами, что они все записали и выдали запись. 12) В случае победы в суде: LOL... верни до суда, суч*а. Потребовалось 5 минут, чтобы раскрыть это дело. PS: жду свою долю от Роналду на Qiwi кошелек.
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Hangeldi
1538664707
Еще не поздно покончить с собой суч,,,ка!!! За 350 тысяч долларов даже мужчины найдутся чтобы отдаться роналду!!!
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zigbert
1538668824
Последние 9 лет у нее были тяжелыми. А что сразу нельзя было заявить? Понятно бабло кончилось и проще всего создать такую легенду.
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