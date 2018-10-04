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  • Перес может уволить Лопетеги, если «Реал» не победит «Алавес»

Перес может уволить Лопетеги, если «Реал» не победит «Алавес»

4 октября 2018, 14:45
10

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может лишиться своего поста в ближайшее время.

После трех матчей подряд без побед, в которых мадридцы не забили ни одного гола, члены совета директоров клуба стали оказывать давление на президента Флорентино Переса, призывая его действовать.

Ожидалось, что Перес даст Лопетеги время до конца октября, когда «Реал» встретится с «Барселоной».

Тем не менее некоторые коллеги Переса хотят принять решение как можно быстрее, чтобы не потерять сезон. Таким образом, руководство «Реала» может уволить Лопетеги, если команда не обыграет в субботу «Алавес» в матче восьмого тура Примеры.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Реал Лопетеги Хулен
Комментарии (10)
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bset
1538653713
То Енисей, то Реал. Я тоже умею штамповать новости. "Гинер может уволить Ганчаренко, если ЦСКА не не победит Локомотив"
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Caniggia
1538654529
Бедный Алавес! Ни за что , ни про что попадётся под руку.
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hevbn 28
1538655413
Увольнять тренера команды которая делит 1-2 место в чемпионате ,да и в ЛЧ ничего катастрофического не произошло это полный маразм тем более что ещё год назад было понятно что команде требуется почти полная перезагрузка . Зидан не захотел её проводить поэтому и ушёл , а Лопетеги как раз этим сейчас и занимается и в этой ситуации как раз увольнять его до конца сезона это и будет означать потеря 1-2 сезонов как минимум. Но я думаю что до увольнения ****** сейчас не дойдёт.
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Jackson88
1538657193
Зизу надо вернуть
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OBOLEV
1538657542
И кого они возьмут ? Всех тренеров разобрали ))))
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zigbert
1538667179
В Реале есть глубина состава и результат скорей всего придет.
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Vlad Mourinho
1538667958
Цирк какой-то)
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Обер-КанцлерЪ
1538668559
Да тут ситуация очевидная - не по Хуану сомбреро! Лопетеги дурак, что вообще изначально ввязался в эту авантюру с Реалом и бросил сборную. Там больше было перспектив.
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