Перес может уволить Лопетеги, если «Реал» не победит «Алавес»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может лишиться своего поста в ближайшее время.

После трех матчей подряд без побед, в которых мадридцы не забили ни одного гола, члены совета директоров клуба стали оказывать давление на президента Флорентино Переса, призывая его действовать.

Ожидалось, что Перес даст Лопетеги время до конца октября, когда «Реал» встретится с «Барселоной».

Тем не менее некоторые коллеги Переса хотят принять решение как можно быстрее, чтобы не потерять сезон. Таким образом, руководство «Реала» может уволить Лопетеги, если команда не обыграет в субботу «Алавес» в матче восьмого тура Примеры.