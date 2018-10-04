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    Перес может уволить Лопетеги, если «Реал» не победит «Алавес»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может лишиться своего поста в ближайшее время.

    После трех матчей подряд без побед, в которых мадридцы не забили ни одного гола, члены совета директоров клуба стали оказывать давление на президента Флорентино Переса, призывая его действовать.

    Ожидалось, что Перес даст Лопетеги время до конца октября, когда «Реал» встретится с «Барселоной».

    Тем не менее некоторые коллеги Переса хотят принять решение как можно быстрее, чтобы не потерять сезон. Таким образом, руководство «Реала» может уволить Лопетеги, если команда не обыграет в субботу «Алавес» в матче восьмого тура Примеры.

    Источник: Tribalfootball

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    04.10.2018 14:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 октября 2018, 18:55

      Да тут ситуация очевидная - не по Хуану сомбреро!
      Лопетеги дурак, что вообще изначально ввязался в эту авантюру с Реалом и бросил сборную. Там больше было перспектив.

      0
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 4 октября 2018, 18:45

      Цирк какой-то)

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 18:32

      В Реале есть глубина состава и результат скорей всего придет.

      2
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 4 октября 2018, 15:52

      И кого они возьмут ? Всех тренеров разобрали ))))

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > OBOLEV 4 октября 2018, 16:11

      Конте свободен

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 4 октября 2018, 15:46

      Зизу надо вернуть

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 октября 2018, 15:16

      Увольнять тренера команды которая делит 1-2 место в чемпионате ,да и в ЛЧ ничего катастрофического не произошло это полный маразм тем более что ещё год назад было понятно что команде требуется почти полная перезагрузка . Зидан не захотел её проводить поэтому и ушёл , а Лопетеги как раз этим сейчас и занимается и в этой ситуации как раз увольнять его до конца сезона это и будет означать потеря 1-2 сезонов как минимум. Но я думаю что до увольнения ****** сейчас не дойдёт.

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 4 октября 2018, 15:02

      Бедный Алавес! Ни за что , ни про что попадётся под руку.

      1
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      Рейтинг: +25020

      bset 4 октября 2018, 14:48

      То Енисей, то Реал. Я тоже умею штамповать новости.
      "Гинер может уволить Ганчаренко, если ЦСКА не не победит Локомотив"

      4
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > bset 4 октября 2018, 14:50

      Реально одни сплетни штампуют.

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