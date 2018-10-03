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     Мхитарян не сыграет завтра с «Карабахом» в Лиге Европы

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Карабаха». Об этом рассказал главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери.

    «Он не смог приехать сюда. Мы здесь, игроки, которые готовы лучше всего.

    Конфликт между Азербайджаном и Арменией? Моя работа – футбол. Я уважаю каждого человека, каждый народ, каждую культуру, каждую страну. Но я не в курсе ситуации в каждой стране. Я знаю, что Мхитарян не сыграет завтра», – сказал Эмери.

    Матч «Карабах» – «Арсенал» пройдет завтра, 4 октября. Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.

    The Telegraph: Мхитарян не сыграет с «Карабахом» из-за конфликта Армении и Азербайджана

    Источник: ФК «Арсенал»

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    03.10.2018 22:25
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