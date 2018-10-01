The Telegraph: Мхитарян не сыграет с «Карабахом» из-за конфликта Армении и Азербайджана

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит выездной матч 2-го тура Лиги Европы с «Карабахом». Об этом сообщило издание The Telegraph.

Армянский футболист не полетит в Азербайджан по причинам безопасности. Считается, что Армения и Азербайджан продолжают конфликт на фоне спора о территории Нагорного Карабаха.

Лицам с армянским паспортом запрещено пересекать границу Азербайджана, хотя правительство допускает исключения в особенных случаях.

Мхитарян пополнил состав «канониров» в январе в рамках обмена с «Манчестер Юнайтед». К манкунианцам присоединился Алексис Санчес.