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    The Telegraph: Мхитарян не сыграет с «Карабахом» из-за конфликта Армении и Азербайджана

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит выездной матч 2-го тура Лиги Европы с «Карабахом». Об этом сообщило издание The Telegraph.

    Армянский футболист не полетит в Азербайджан по причинам безопасности. Считается, что Армения и Азербайджан продолжают конфликт на фоне спора о территории Нагорного Карабаха.

    Лицам с армянским паспортом запрещено пересекать границу Азербайджана, хотя правительство допускает исключения в особенных случаях.

    Мхитарян пополнил состав «канониров» в январе в рамках обмена с «Манчестер Юнайтед». К манкунианцам присоединился Алексис Санчес.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.10.2018 20:59
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