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Лига чемпионов. «Локомотив» дома проиграл «Шальке-04» 

3 октября 2018, 21:48
130

«Локомотив» проиграл «Шальке-04» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил полузащитник Уэстон МакКенни.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Локомотив (Россия) – Шальке-04 (Германия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – МакКенни, 88.

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Антон Миранчук (Игорь Денисов, 72), Алексей Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.

«Шальке»: Ферманн, Налдо, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Омар (Сердар, 46), Калиджиури, Сане, МакКенни, Коноплянка, Ют, Эмболо (Бургшталлер, 72).

Предупреждения: Хеведес, 19; Кверквелия, 43; Игнатьев, 42 – Маскараль, 18; МакКенни, 52.

Календарь Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Локомотив Шальке-04
Комментарии (130)
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m40
1538592616
Ну и дно. Даже очко дома с никакущим Шальке не зацепили. Зачем вообще выходить в ЛЧ и так позориться? А еще ведь сеянная команда...А по факту аутсайдер в самой ровной группе. Локомотив- сплошное разочарование
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ivanthebest
1538592692
Абсолютная блевотина. Теперь вы тоже это видели...
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Fan Loko mik
1538592746
ЛОКО ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!!!!! Безвольное и унылое!!!!!
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Skull_Boy
1538592765
Вот это нереальное дерьмо и это дно вместе со Спартаком показывают по ТВ, да лучше показали бы ПСЖ и сербов, Локо и Спартак два дна, нахрен им еврокубки и завтра на Спартак нет смысла вообще смотреть, будет такое же убожество, 0 моментов за 2й тайм, позорище бл9
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BRO_football
1538592774
Аутсайдер Бундеслиги сыграл лучше, чем чемпион РПЛ.
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Хведя
1538592812
И кто там писал, что "кони влетят, а у паровозов очки будут"? Где этот лол? Ни единого шанса забить не было! Движения нет - все дальние пасы у соперника, с мячом возятся по полчаса - что умное тут разыграешь? О косяках в передачах вообще молчу - фирменная болезнь нашего футбола. Ну, и Миранчуки для этого турнира откровенно не годятся. Ни тот, ни другой.Единственно, что могла команда - это за 0:0 зацепиться, и то толку не хватило.
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ЧЕНС
1538593167
Вообще нет команды и игры у Локо позорище !!!
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Serjoga
1538593762
После жеребьевки "похоронили" ЦСКА! А в Локо верили, что им по силам выйти в ЛЧ весну! Сейчас Локо не способно оказаться даже 3-й командой в группе! А у ЦСКА хорошие шансы продолжить ЛЧ весной! Удачи армейцам! А в то, что Локо выкрутиться в данной ситуации не верю!
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Lester84
1538593967
Мертвый Локомотив не смог обыграть мертвый Шальке
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Антибиотик
1538595134
Позор, да и только. Есть большие вопросы к Семину и особенно к Геркусу. Игроков наказать и лишить халявного питания на базе. Больше вы ничем этих миллионеров ср@ных не накажете. Кони вчера бились за каждый сантиметр поля, а эти паралимпийцы просто всё проср@ли. Позорники.
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