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    Лига чемпионов. «Локомотив» дома проиграл «Шальке-04» 

    «Локомотив» проиграл «Шальке-04» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил полузащитник Уэстон МакКенни.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

    Локомотив (Россия) – Шальке-04 (Германия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – МакКенни, 88.

    «Локомотив»: Гилерме, Идову, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Антон Миранчук (Игорь Денисов, 72), Алексей Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.

    «Шальке»: Ферманн, Налдо, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Омар (Сердар, 46), Калиджиури, Сане, МакКенни, Коноплянка, Ют, Эмболо (Бургшталлер, 72).

    Предупреждения: Хеведес, 19; Кверквелия, 43; Игнатьев, 42 – Маскараль, 18; МакКенни, 52.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2018 21:48
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    Комментарии131
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 4 октября 2018, 11:51

      ПОЗОРИЩЕ

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      Рейтинг: +100909

      zigbert 4 октября 2018, 10:30

      Откровенно жаль Локомотив. По первому тайму выглядели лучше Шальке. Более справедливой должна быть ничья.

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      Рейтинг: +1041

      Ивантеевец 4 октября 2018, 10:17

      А чего собственно ожидать было? Чемпионом в прошлом сезоне "Локомотив" стал скорее вопреки, нежели заслуженно. Каких-то новых свежих тренерских идей не прослеживается. По именам состав неплох, но именно команды нет, нет взаимопонимания, и понимания что делать на поле. Третье место в группе при таких раскладах можно будет считать оооочень хорошим результатом.

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 4 октября 2018, 08:40

      ...мне страшно за наш футбол.И ещё раз пишу,---почему "наши" негры играют на много хуже их негров???

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      Рейтинг: +18114

      ilichkadr > FaTeK1945ru 4 октября 2018, 09:05

      Ихние негры знают своё место, а "наши" негры это неприкасаемые, антиквариат.

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > ilichkadr 4 октября 2018, 16:55

      ...согласен,но моё согласие ничего не изменит.

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 4 октября 2018, 08:40

      Обидное поражение!

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 октября 2018, 08:30

      Матч в целом мне понравился, вот реализация подвела.....ну, а гол пропустили совсем детский!

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      Рейтинг: +895

      xkixerx 4 октября 2018, 08:26

      Палыч, блин!!! Сколько можно доверять этому убогому Эдеру уже???? Ради 2х голов за сезон держать его, а тем более ставить в основу.....да это бред же ну... Не ужели нет молодых 17-18-20 лет парней из молодежки, умеющих и хотящих играть????

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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 4 октября 2018, 08:24

      Вторую половину первого тайма старались вести скоростную игру, но технические огрехи, свели всё на нет.

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      Рейтинг: +2087

      upiter622 4 октября 2018, 08:22

      СМотрел только первый тайм,я в шоке,вроде играли нормально,много создавали опасных моментов,видно ко второму тайму бензин кончился!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 октября 2018, 08:02

      Чемпионы-позорники... ((( С прошедшим юбилеем РЖД!!!

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