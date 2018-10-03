Лига чемпионов. «Локомотив» дома проиграл «Шальке-04» 

«Локомотив» проиграл «Шальке-04» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил полузащитник Уэстон МакКенни.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

Локомотив (Россия) – Шальке-04 (Германия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – МакКенни, 88.

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Хеведес, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Антон Миранчук (Игорь Денисов, 72), Алексей Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.

«Шальке»: Ферманн, Налдо, Мендиль, Руди (Бенталеб, 55), Омар (Сердар, 46), Калиджиури, Сане, МакКенни, Коноплянка, Ют, Эмболо (Бургшталлер, 72).

Предупреждения: Хеведес, 19; Кверквелия, 43; Игнатьев, 42 – Маскараль, 18; МакКенни, 52.

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