Глушаков и Ещенко не готовятся со «Спартаком» к матчу против «Вильярреала»

«Спартак» проводит тренировку накануне матча второго тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом». На занятии отсутствуют защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил обоих футболистов от тренировок с основным составом. По официальной версии «Спартака» ,игроки были отправлены в молодежную команду для набора формы.

Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится в четверг, 4 октября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.