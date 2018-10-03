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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков и Ещенко не готовятся со «Спартаком» к матчу против «Вильярреала»

    «Спартак» проводит тренировку накануне матча второго тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом». На занятии отсутствуют защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков.

    Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил обоих футболистов от тренировок с основным составом. По официальной версии «Спартака» ,игроки были отправлены в молодежную команду для набора формы.

    Встреча «Спартак» – «Вильярреал» состоится в четверг, 4 октября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2018 18:30
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100908

      zigbert 4 октября 2018, 09:29

      Пока их никто не простил.

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 октября 2018, 23:44

      А кто такие эти Глушаков и Ещенко? Они какое-то отношение имеют к Спартаку?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 октября 2018, 23:16

      Прос...т спам, как сегодня Локо, без капитана!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > prezent2017 4 октября 2018, 10:08

      С капитаном тоже пр...т.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 3 октября 2018, 21:39

      Команда начнет играть тогда когда уберут всех недовольных. всех кто поддерживает глушакова и ещенко а не думает о команде и собственноцй карьере. и как бы это не было печально и фернандо убрать нужно и адриано. они играть лучше уже не будут.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > SPARTAK 85 3 октября 2018, 23:17

      Давай всех недовольных уберем, а Карреру с его тупым каттеначо, оставим. Может его в нападение определить или бровочником вместо Ешшенки?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > prezent2017 4 октября 2018, 08:48

      Игрокам платят деньги за их работу, а не за склоки. если игрок не хочет играть за команду то на выход.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 3 октября 2018, 19:38

      А толку то от них .....играли и пользы ноль от них было....так пускай уж тогда лучше молодёжь наигрывается

      7
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 октября 2018, 19:18

      Поддерживаю Массимо.
      Они итак как чемодан без ручки.
      Особо не играют, и отпускать жалко.
      Пусть и дальше форму набирают.

      6
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мары 3 октября 2018, 23:41

      Не то, что отпускать жалко. Ведь летом Массимо был против продления контракта с Глушаком и Комбаровым. Тут вообще наглая политика - балласт навязали, а лучшего продали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Владислав Vlad 4 октября 2018, 01:33

      Согласен.
      Есть такая тема.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      niko5 3 октября 2018, 19:16

      А зря!Они хоть и не делают картины,но их присутствие побудило бы Спартак к действию!А так-проиграют Вильяреалу и Чемодан,вокзал,Италия!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 октября 2018, 19:16

      аукнется скоро кому то

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 октября 2018, 19:04

      как показали последние матчи, особой погоды они не делали

      8
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > piligrim1986 3 октября 2018, 20:56

      Последние это какие? За сентябрь выигран один - у Черноморца.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Grey33 3 октября 2018, 23:18

      Да и то с трудом.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Grey33 4 октября 2018, 08:17

      вот о них и речь

      1
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 3 октября 2018, 18:43

      Дурак ,зря убрал ,теперь опять сольем((((((

      -2
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