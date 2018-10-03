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Отец девушки Роналду – бывший торговец наркотиками

3 октября 2018, 16:55
24

Отец Джорджины Родригес, девушки нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, два раза отбывал срок за контрабанду наркотиков.

В 2003 году 69-летний Хосе Родригес получил 11 лет тюрьмы за попытку провезти из Испании во Францию партию кокаина стоимостью около 100 тысяч фунтов.

В 2008 году мужчина вышел по УДО, но вскоре его снова поймали на контрабанде партии гашиша стоимостью 1 миллион фунтов из Марокко в Испанию. На этот раз Хосе Родригеса осудили на два года. Он вышел из тюрьмы в 2013 году.

Роналду и Джорджина Родригес воспитывают дочь Алану Мартину, которая родилась в ноябре 2017 года.

Источник: The Sun
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (24)
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sv1969
1538575287
Исключительно "футбольная" новость(((
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altezzik
1538576193
Бывших торговцев наркотиками не бывает.
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de bruyne
1538577050
Я то думал сайт про футбола.... ее отец и футбол причем тут...
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Marley Bob
1538577114
в столь преклонном возрасте заниматься столь неприличными вещами..но,будем надеяться,что все же дедушка исправился и стал на путь истинный..
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polozovs
1538577415
#стопнаркотик
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Kulimen
1538577420
Писец...у нас за торговлю травкой лет на 7 залететь можно
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Garrincha58
1538579018
да у нас каждый второй мент или бизнесмен или бывшие или настоящие
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ivanthebest
1538580565
Забавно, за партию стоимостью в 100к припаяли аж 11 лет, а за партию в 1 лямчик всего-то 2 года. Чувствую походу следующая партия будет уже так лямов на 10 и его осудят условно))
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amazonaws
1538581238
Бывший торговец наркотиками решил срубить с Роналду БАБЛО! Торговля наркотой давала ему срок, а деньги конфисковали. Вот он и придумал эту историю, хотя факт встречи и был, но это не повод для обвинений.
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zigbert
1538584631
Какие то нелепые не стыковки. Теперь наверное Роналду обеспечит тестя материально и он завяжет.
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