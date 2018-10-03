Отец девушки Роналду – бывший торговец наркотиками

Отец Джорджины Родригес, девушки нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, два раза отбывал срок за контрабанду наркотиков.

В 2003 году 69-летний Хосе Родригес получил 11 лет тюрьмы за попытку провезти из Испании во Францию партию кокаина стоимостью около 100 тысяч фунтов.

В 2008 году мужчина вышел по УДО, но вскоре его снова поймали на контрабанде партии гашиша стоимостью 1 миллион фунтов из Марокко в Испанию. На этот раз Хосе Родригеса осудили на два года. Он вышел из тюрьмы в 2013 году.

Роналду и Джорджина Родригес воспитывают дочь Алану Мартину, которая родилась в ноябре 2017 года.