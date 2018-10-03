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    Какой вы футболист?

    Отец девушки Роналду – бывший торговец наркотиками

    Отец Джорджины Родригес, девушки нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, два раза отбывал срок за контрабанду наркотиков.

    В 2003 году 69-летний Хосе Родригес получил 11 лет тюрьмы за попытку провезти из Испании во Францию партию кокаина стоимостью около 100 тысяч фунтов.

    В 2008 году мужчина вышел по УДО, но вскоре его снова поймали на контрабанде партии гашиша стоимостью 1 миллион фунтов из Марокко в Испанию. На этот раз Хосе Родригеса осудили на два года. Он вышел из тюрьмы в 2013 году.

    Роналду и Джорджина Родригес воспитывают дочь Алану Мартину, которая родилась в ноябре 2017 года.

    Источник: The Sun

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    03.10.2018 16:55
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 октября 2018, 10:40

      А золовка по материнской линии сводного шурина является уборщицей!!! Скандал, интриги, рассле....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100908

      zigbert 3 октября 2018, 19:37

      Какие то нелепые не стыковки. Теперь наверное Роналду обеспечит тестя материально и он завяжет.

      5
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 октября 2018, 18:40

      Бывший торговец наркотиками решил срубить с Роналду БАБЛО!
      Торговля наркотой давала ему срок, а деньги конфисковали.
      Вот он и придумал эту историю, хотя факт встречи и был, но это не повод для обвинений.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      djem94 > amazonaws 3 октября 2018, 18:56

      Народ,речь идет об отце не "изнасилованной" а действительной девушки Роналду.Внимательнее читайте,братцы.не спешите комментить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      ronaldo534 3 октября 2018, 18:32

      Удобно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 октября 2018, 18:29

      Забавно, за партию стоимостью в 100к припаяли аж 11 лет, а за партию в 1 лямчик всего-то 2 года. Чувствую походу следующая партия будет уже так лямов на 10 и его осудят условно))

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 3 октября 2018, 18:03

      да у нас каждый второй мент или бизнесмен или бывшие или настоящие

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 октября 2018, 17:37

      Писец...у нас за торговлю травкой лет на 7 залететь можно

      3
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      Рейтинг: +600

      polozovs 3 октября 2018, 17:36

      #стопнаркотик

      -1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 3 октября 2018, 17:31

      в столь преклонном возрасте заниматься столь неприличными вещами..но,будем надеяться,что все же дедушка исправился и стал на путь истинный..

      4
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      Рейтинг: +95

      сейду > Marley Bob 3 октября 2018, 17:36

      В 2003 ему было 54

      1
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      Рейтинг: +110

      Schicko > Marley Bob 3 октября 2018, 18:07

      Боб, ты чё?

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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob > Schicko 3 октября 2018, 18:30

      а что я?весьма скромно выразил мнение,что в таком возрасте заниматься кривыми делами-не подобает серьезному господину.все ошибки надо совершить по молодняку.хотя признаю,что очень многие никогда не становятся старше..

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      Рейтинг: +110

      Schicko > Marley Bob 4 октября 2018, 12:25

      Боб, ты меня пугаешь!)

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 октября 2018, 17:30

      Я то думал сайт про футбола.... ее отец и футбол причем тут...

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