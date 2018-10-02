«Ювентус» планирует купить топ-игрока. Это будет Мбаппе или Погба

«Ювентус» может приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее президент туринцев Андреа Аньелли заявил, клуб намерен заполучить следующую после Криштиану Роналду звезду в более молодом возрасте. Это может означать, что «Ювентус» нацелился на Мбаппе или полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Туринцы вряд ли смогут купить 19-летнего футболиста в ближайшем будущем, но клуб надеется, что форвард захочет покинуть Лигу 1 по истечении своего контракта в 2022 году. Мбаппе видится идеальной заменой Роналду.

Не исключается и вариант с Погба в ближайшей перспективе. В последнее время француз конфликтует с главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью и может захотеть сменить команду.