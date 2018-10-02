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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Ювентус» планирует купить топ-игрока. Это будет Мбаппе или Погба

    «Ювентус» может приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Ранее президент туринцев Андреа Аньелли заявил, клуб намерен заполучить следующую после Криштиану Роналду звезду в более молодом возрасте. Это может означать, что «Ювентус» нацелился на Мбаппе или полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Туринцы вряд ли смогут купить 19-летнего футболиста в ближайшем будущем, но клуб надеется, что форвард захочет покинуть Лигу 1 по истечении своего контракта в 2022 году. Мбаппе видится идеальной заменой Роналду.

    Не исключается и вариант с Погба в ближайшей перспективе. В последнее время француз конфликтует с главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью и может захотеть сменить команду.

    Источник: Football Italia

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    02.10.2018 14:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 октября 2018, 09:06

      в полузащите итак на данный момент играют сильнейшие - пьянич, эмре, блез, хедира, куда еще погба? такая же ситуация и с килианом, ну вот куда его девать, когда есть дибала, берна, дуглас коста, манджукич и роналду?

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Dizayner 3 октября 2018, 10:21

      Манджукич и Рон далеко не молоды, через год-два забрать было бы огонь.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > BYANKONERI 3 октября 2018, 11:16

      возможно, но лично мне игра бернардески очень нравится

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > ItalianFootball 3 октября 2018, 11:18

      если брать, то лучше сейчас, через год-два его цена подскочит до миллиарда)))

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Dizayner 4 октября 2018, 10:06

      Бернардески очень хорош в последних играх, не хватает последнего паса или удара, чуть тушуется еще.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 2 октября 2018, 21:08

      по Мбаппе можно помечтать , а по Погба можно рассчитывать уже на эту зиму

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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 20:16

      Заполучить Мбаппе будут стараться все ведущие клубы ,особенно при завершении его контракта.

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      Рейтинг: +260

      XoVoS 2 октября 2018, 19:59

      Ювентусу Роналду мало что-ли?

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 2 октября 2018, 18:09

      В связи с изменением в руководстве Клуба,осуществление громкого трансфера вполне реально.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 октября 2018, 16:32

      Про Мбаппе-очередная глупость.давно уже доставшая.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 октября 2018, 16:28

      У Глушакова тоже конфликт с главным, но команду менять, в отличие от Погба, он не собирается, так как в любой другой команде зарабатывать как в Спартаке он точно не будет

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 октября 2018, 16:09

      Из этих двоих лишь один топ, и он не продается.

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