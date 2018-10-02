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  • «Ювентус» планирует купить топ-игрока. Это будет Мбаппе или Погба

«Ювентус» планирует купить топ-игрока. Это будет Мбаппе или Погба

2 октября 2018, 14:59
12

«Ювентус» может приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее президент туринцев Андреа Аньелли заявил, клуб намерен заполучить следующую после Криштиану Роналду звезду в более молодом возрасте. Это может означать, что «Ювентус» нацелился на Мбаппе или полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Туринцы вряд ли смогут купить 19-летнего футболиста в ближайшем будущем, но клуб надеется, что форвард захочет покинуть Лигу 1 по истечении своего контракта в 2022 году. Мбаппе видится идеальной заменой Роналду.

Не исключается и вариант с Погба в ближайшей перспективе. В последнее время француз конфликтует с главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью и может захотеть сменить команду.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Ювентус ПСЖ Погба Поль Мбаппе Килиан
Комментарии (12)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1538485764
Из этих двоих лишь один топ, и он не продается.
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Бухбух
1538486927
У Глушакова тоже конфликт с главным, но команду менять, в отличие от Погба, он не собирается, так как в любой другой команде зарабатывать как в Спартаке он точно не будет
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Vladarg
1538487160
Про Мбаппе-очередная глупость.давно уже доставшая.
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МВС
1538492971
В связи с изменением в руководстве Клуба,осуществление громкого трансфера вполне реально.
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XoVoS
1538499552
Ювентусу Роналду мало что-ли?
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zigbert
1538500576
Заполучить Мбаппе будут стараться все ведущие клубы ,особенно при завершении его контракта.
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Avatar 2
1538503733
по Мбаппе можно помечтать , а по Погба можно рассчитывать уже на эту зиму
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Dizayner
1538546763
в полузащите итак на данный момент играют сильнейшие - пьянич, эмре, блез, хедира, куда еще погба? такая же ситуация и с килианом, ну вот куда его девать, когда есть дибала, берна, дуглас коста, манджукич и роналду?
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