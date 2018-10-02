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    Какой вы футболист?

    Тихонов – после поражения от «Рубина»: «Это моя ошибка. Ребята старались, бились»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 9-го тура чемпионата России.

    Самарская команда проиграла со счетом 1:2, пропустив решающий гол от Сердара Азмуна на пятой добавленной минуте.

    – Сергей в нескольких матчах пропустил определенное количество голов. Не знаю, психологически тяжело или легко ему было бы играть против «Рубина».

    – С чем связываете такую концовку?

    – Эта замена – моя ошибка. Зотов набегался. Я думал закрыть фланг, чтобы не было подач. Но Тигиев сначала неудачно пошел в обводку, а потом еще и сфолил.

    Это моя ошибка. Ребята старались, бились. Ребята, наверное, тоже думают, что это моя ошибка. Но это спорт.

    Ранее директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов сказал, что вопрос об увольнении Тихонов еще не поднимался.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    02.10.2018 00:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 16:47

      Еще не все потеряно Андрей.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 2 октября 2018, 08:17

      Молодцы Крылья: надёжно закрепились на втором месте, правда снизу! А Тихонов берёт всю вину на себя. Его ошибка в том, что взялся за такую команду. Его недавние претензии к отделу селекции говорят о том, что с ним, подбирая игроков, практически не советуются. Руоводство тупит, подбирает всякий мусор по полям футбольным.

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      Рейтинг: +13

      Jazz755 2 октября 2018, 07:44

      К сожалению хороший игрок не всегда хороший тренер.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 октября 2018, 00:47

      Тихонов, Аленичев, Каррера, Рахимов...что-то не везёт спартаковцам. Только Валера на высоте.

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