Тихонов – после поражения от «Рубина»: «Это моя ошибка. Ребята старались, бились»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 9-го тура чемпионата России.

Самарская команда проиграла со счетом 1:2, пропустив решающий гол от Сердара Азмуна на пятой добавленной минуте.

– Сергей в нескольких матчах пропустил определенное количество голов. Не знаю, психологически тяжело или легко ему было бы играть против «Рубина».

– С чем связываете такую концовку?

– Эта замена – моя ошибка. Зотов набегался. Я думал закрыть фланг, чтобы не было подач. Но Тигиев сначала неудачно пошел в обводку, а потом еще и сфолил.

Это моя ошибка. Ребята старались, бились. Ребята, наверное, тоже думают, что это моя ошибка. Но это спорт.

Ранее директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов сказал, что вопрос об увольнении Тихонов еще не поднимался.