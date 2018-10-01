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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вандерсон: «Отец всегда мне говорил, что футболист никогда не должен быть удовлетворен своей игрой»

    Полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал, какие советы ему дает отец – бывший хавбек «Аякса» Вамберто.

    «Отец следит за матчами нашей команды из Бразилии через интернет. Всегда после игр мы общаемся с ним. Когда-то он меня хвалит, когда-то указывает на ошибки. Но он всегда говорил и продолжает говорить мне, что футболист никогда не должен быть удовлетворен своей игрой. Если я успокоюсь, то перестану развиваться, расти как игрок.

    Необходимо каждый день, перед каждым матчем, перед каждой тренировкой мотивировать себя на новые свершения. Только так можно добиться чего-то по-настоящему существенного», – сказал Вандерсон.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    01.10.2018 16:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 15:11

      Правильно ,предела совершенства нет.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 октября 2018, 08:57

      истина...

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