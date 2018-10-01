Вандерсон: «Отец всегда мне говорил, что футболист никогда не должен быть удовлетворен своей игрой»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон рассказал, какие советы ему дает отец – бывший хавбек «Аякса» Вамберто.

«Отец следит за матчами нашей команды из Бразилии через интернет. Всегда после игр мы общаемся с ним. Когда-то он меня хвалит, когда-то указывает на ошибки. Но он всегда говорил и продолжает говорить мне, что футболист никогда не должен быть удовлетворен своей игрой. Если я успокоюсь, то перестану развиваться, расти как игрок.

Необходимо каждый день, перед каждым матчем, перед каждой тренировкой мотивировать себя на новые свершения. Только так можно добиться чего-то по-настоящему существенного», – сказал Вандерсон.