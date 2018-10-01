Черчесов: «Головин в хорошем состоянии, и это нас радует»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Монако» Александра Головина.

В середине сентября 22-летний футболист вернулся в строй после травмы. Он вошел в заявку на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией.

«Естественно мы общались с Головиным. Нас радует, что он выздоровел, что играет в каждом матче в «Монако»: одну игру провел полностью, две другие выходил на замену.

Когда он приедет, мы еще больше информации будем иметь. А так, он в хорошем состоянии и это нас радует», – сказал Черчесов.