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    Какой вы футболист?

    Черчесов: «Головин в хорошем состоянии, и это нас радует»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Монако» Александра Головина.

    В середине сентября 22-летний футболист вернулся в строй после травмы. Он вошел в заявку на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией.

    «Естественно мы общались с Головиным. Нас радует, что он выздоровел, что играет в каждом матче в «Монако»: одну игру провел полностью, две другие выходил на замену.

    Когда он приедет, мы еще больше информации будем иметь. А так, он в хорошем состоянии и это нас радует», – сказал Черчесов.

    Источник: РФС

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    01.10.2018 14:51
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