Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Классон: «Краснодар» в матче с «Севильей» будет аутсайдером»

Классон: «Краснодар» в матче с «Севильей» будет аутсайдером»

1 октября 2018, 00:43
7

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

«Я счастлив, что забил два мяча, но сейчас у нас такой напряженный график, так что надо забыть об этом успехе и начать готовиться к матчу с «Севильей».

В последнее время мы проводим игры по одинаковой схеме. Вначале втягиваемся в игру. Тут, пожалуй, причина в том же напряженном графике. Но потом набираем ход, начинаем больше контролировать мяч. Соперник устает бегать без мяча, и за счет этого мы добиваемся побед.

С «Севильей» будет совсем другая игра. Ведь, что скрывать, в этом противостоянии мы будем аутсайдером. Но хотелось бы, конечно, в этой встрече заработать хоть какие-то очки», – сказал Классон.

4 октября «Краснодар» сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Севильи».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Севилья Классон Виктор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nazarenko Sergey
1538348542
небзди Витек прорветесь...
Ответить
КЭТиК
1538360129
Дома с Севильей можно тягаться.
Ответить
Krossmen73
1538360155
Конечно быки будут играть с испанцами вторым номером(всё же те повыше классом будут).Но шансы на добротную контратаку будут однозначно!Их нужно будет использовать стопроцентно и тогда результат может быть положителен.Ну и конечно сзади дома не косячить.Не нужно бояться Севилью.Нужно грамотно разобрать как те играют и выстроить свою.Для удачи всё у Краснодара есть!Ждём хорошей игры.Успеха!
Ответить
Razvedchik - sniper
1538362343
Ничего Вить, прорвемся!!!
Ответить
MaxRnD
1538371790
Такой куражный Краснодар, какой мы наблюдаем в последних трёх играх РФПЛ (10-0), должен порвать любую Севилью, как тузик грелку. )))
Ответить
Бугимен
1538412395
УДАЧИ И ПОБЕДУ БЫКАМ!!!
Ответить
zigbert
1538466976
Результаты последних игр РПЛ ,говорят о том что Краснодар сейчас набрал ход и выглядит не хуже Севильи.
Ответить
Главные новости
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
1
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
1
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+