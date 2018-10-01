Классон: «Краснодар» в матче с «Севильей» будет аутсайдером»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

«Я счастлив, что забил два мяча, но сейчас у нас такой напряженный график, так что надо забыть об этом успехе и начать готовиться к матчу с «Севильей».

В последнее время мы проводим игры по одинаковой схеме. Вначале втягиваемся в игру. Тут, пожалуй, причина в том же напряженном графике. Но потом набираем ход, начинаем больше контролировать мяч. Соперник устает бегать без мяча, и за счет этого мы добиваемся побед.

С «Севильей» будет совсем другая игра. Ведь, что скрывать, в этом противостоянии мы будем аутсайдером. Но хотелось бы, конечно, в этой встрече заработать хоть какие-то очки», – сказал Классон.

4 октября «Краснодар» сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Севильи».