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    Классон: «Краснодар» в матче с «Севильей» будет аутсайдером»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

    «Я счастлив, что забил два мяча, но сейчас у нас такой напряженный график, так что надо забыть об этом успехе и начать готовиться к матчу с «Севильей».

    В последнее время мы проводим игры по одинаковой схеме. Вначале втягиваемся в игру. Тут, пожалуй, причина в том же напряженном графике. Но потом набираем ход, начинаем больше контролировать мяч. Соперник устает бегать без мяча, и за счет этого мы добиваемся побед.

    С «Севильей» будет совсем другая игра. Ведь, что скрывать, в этом противостоянии мы будем аутсайдером. Но хотелось бы, конечно, в этой встрече заработать хоть какие-то очки», – сказал Классон.

    4 октября «Краснодар» сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Севильи».

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2018 00:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 10:56

      Результаты последних игр РПЛ ,говорят о том что Краснодар сейчас набрал ход и выглядит не хуже Севильи.

      3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 октября 2018, 19:46

      УДАЧИ И ПОБЕДУ БЫКАМ!!!

      2
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      Рейтинг: +55014

      MaxRnD 1 октября 2018, 08:29

      Такой куражный Краснодар, какой мы наблюдаем в последних трёх играх РФПЛ (10-0), должен порвать любую Севилью, как тузик грелку. )))

      5
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 1 октября 2018, 05:59

      Анжи в игре с Зенитом тоже был аутсайдером... Стараться надо и всё получится .

      2
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 1 октября 2018, 05:52

      Ничего Вить, прорвемся!!!

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 октября 2018, 05:15

      Конечно быки будут играть с испанцами вторым номером(всё же те повыше классом будут).Но шансы на добротную контратаку будут однозначно!Их нужно будет использовать стопроцентно и тогда результат может быть положителен.Ну и конечно сзади дома не косячить.Не нужно бояться Севилью.Нужно грамотно разобрать как те играют и выстроить свою.Для удачи всё у Краснодара есть!Ждём хорошей игры.Успеха!

      4
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 1 октября 2018, 05:15

      Дома с Севильей можно тягаться.

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      Рейтинг: +54

      Nazarenko Sergey 1 октября 2018, 02:02

      небзди Витек прорветесь...

      2
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