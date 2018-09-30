РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ростову»

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче 9-го тура РПЛ со счетом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Александр Зуев.

«Спартак» с 15-ю очками занимает пятую строчку в таблице, «Ростов» с 18-ю очками поднялся на третье место.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Зуев, 67.

«Спартак»: Максименко, Комбаров (Зе Луиш, 77), Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов (Ломовицкий, 64), Зобнин, Фернандо, Ханни (Попов, 71), Луис Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Юсупов, 81), Ионов (Зуев, 65), Гулиев, Скопинцев, Шомуродов (Кьяртанссон, 60).

Предупреждения: нет – Калачев, Паршивлюк, 23.

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