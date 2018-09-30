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РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Ростову»

30 сентября 2018, 20:54
232

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче 9-го тура РПЛ со счетом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Александр Зуев.

«Спартак» с 15-ю очками занимает пятую строчку в таблице, «Ростов» с 18-ю очками поднялся на третье место.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Зуев, 67.

«Спартак»: Максименко, Комбаров (Зе Луиш, 77), Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов (Ломовицкий, 64), Зобнин, Фернандо, Ханни (Попов, 71), Луис Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Юсупов, 81), Ионов (Зуев, 65), Гулиев, Скопинцев, Шомуродов (Кьяртанссон, 60).

Предупреждения: нет – Калачев, Паршивлюк, 23.

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Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (232)
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oyabun
1538330245
Зенит прислал сегодня персональное приглашение Спартаку - "Давайте, парни, подтягивайтесь! Мы притормозим". Краснодар своей уверенной победой придал стимула - надо только побеждать! Что же мы видим в реале? Выходит играть Самедов, который уже давно "не тянет" и правый фланг Спартака совершенно не работает. Адриано тоже что был на поле, что не был - без разницы. Замены Карреры снова никак не усилили игру. Снова впустую. Второе подряд поражение дома и уже не знаю какая по счету отвратительная игра в целом. Ни одного удара в створ ворот. И стандарты уже перестали приносить пользу Спартаку. При том что преимуществом владели полностью. Снова какая то полная безнадега и главное не видно за счет чего Спартак собирается выкарабкиваться из этой ситуации? Кого уже Каррера только не выпускал на поле - игры нет. Твердо уверен, это именно тренерское бессилие.
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Сибирь за Спартак
1538330539
Футбол Спартака примитивен, креатива ноль. Если Еременко не усилит - безнадега.
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Одинокий волк Маквейд
1538330700
Сегодня я видел настоящий спартаковский футбол. Правда в Краснодаре.
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eleng
1538330730
Это даже хорошо, лучше чем случайная победа или вымученная ничья. Сейчас Спартак не команда, а просто состав. «А вы друзья как ни садитесь, все в музыканты не годитесь...»
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Полная Канистра
1538330928
Спартак уже не тот и это уже не команда а проходной двор без нападения . Пора новых напов приобретать эти ни черта уже не могут. Надоело уже на такую убогую игру смотреть
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AlfavitЪ
1538330981
Все только тоскают рояль, а играть некому. Только Зобнин и временами Мельга играли, остальные - без оценки. Команда без руля и ветрил, пора принимать меры.
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Krossmen73
1538331158
Даже ничего не хочется говорить про игру сегодняшнего Спартака...Все всё видели сами.Ростов же сыграл прекрасную выездную модель игры.Остро контратаковал и если бы не брак при выполнении последних передач,то результат мог быть и более внушителен.Очень симпатичная вырисовывается команда у Карпина.Есть конечно ещё над чем поработать,но и тот коллектив который есть сейчас на многое способен.С победой дончане!
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oyabun
1538331456
И главное кто забил то Спартаку - бывший спартаковец - молодой Зуев. Как же это в традициях Спартака, разбрасываться собственными кадрами. Парень то всегда был неплох. Зачем продали? Денег на бесполезного Рошу не хватало?
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Полная Канистра
1538331969
слов нет ? в голове одно слово так и хочется оно вылезть наружу и крикнуть Распи...и
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zigbert
1538338737
Спартак не показал внятной игры. Не было обостряющих проходов и передач. Ростов хорошо сыграл в обороне и ждал ошибки Спартака. Так оно и случилось.
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