Семак: «Удача была на стороне «Анжи». Все в жизни абсолютно заслуженно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче с «Анжи» (1:2) в девятом туре РПЛ.

Поражение в Махачкале стало первым для петербуржцев в нынешнем чемпионате России.

«В футболе бывают и победы, и поражения. К большому сожалению, сегодня не получилось выиграть. Будем разбираться.

В первом тайме было очень много брака, играли медленно. Из-за нашей низкой скорости «Анжи» успевал перестраиваться и создать достаточное количество моментов.

Недооценки не было. Играют две команды, такие же ребята. Сегодняшний матч показал, что удачу надо заслужить. Сегодня удача была на стороне «Анжи» и в случае с пенальти, и в случае с голом с игры. Понятно, что были и наши ошибки, но и удачу, и неудачу надо заслужить. Все в жизни абсолютно заслуженно», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» имеет в активе 22 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице, несмотря на поражение от «Анжи».