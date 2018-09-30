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  • Семак: «Удача была на стороне «Анжи». Все в жизни абсолютно заслуженно»

Семак: «Удача была на стороне «Анжи». Все в жизни абсолютно заслуженно»

30 сентября 2018, 16:29
26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче с «Анжи» (1:2) в девятом туре РПЛ.

Поражение в Махачкале стало первым для петербуржцев в нынешнем чемпионате России.

«В футболе бывают и победы, и поражения. К большому сожалению, сегодня не получилось выиграть. Будем разбираться.

В первом тайме было очень много брака, играли медленно. Из-за нашей низкой скорости «Анжи» успевал перестраиваться и создать достаточное количество моментов.

Недооценки не было. Играют две команды, такие же ребята. Сегодняшний матч показал, что удачу надо заслужить. Сегодня удача была на стороне «Анжи» и в случае с пенальти, и в случае с голом с игры. Понятно, что были и наши ошибки, но и удачу, и неудачу надо заслужить. Все в жизни абсолютно заслуженно», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» имеет в активе 22 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице, несмотря на поражение от «Анжи».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Семак Сергей
Комментарии (26)
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sochi-2013
1538314768
Анжи повезло тем, что полстраны болело если не за них то против Зенита. Великая сила- эта ментальная поддержка! ))
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Рубик Докоян
1538315090
Но и "отличившиеся" должны понести заслуженное наказание, а не только ограничиться разбором их бестолковой "привозной игры". На лавку курить бамбук...
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ufos73
1538315219
А в чем Анжи повезло, а зине не повезло? Некоторые списывают на судей, некоторые на поля... Почему просто не сказать, что сегодня Анжи был лучше?! Удача это все таки, когда за всю игру, 2 раза, с середины поля, ударил по воротам и оба раза мяч ветром снесло в ворота... Анжи вырвал победу без всякой удачи!
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Вомбат
1538315300
Да, Сергей Богданович, были и ваши ошибки. В первую очередь лично ваши. Смольников, Шатов, Маркизио, были абсолютно не готовы к игре. Почему вышли в старте? Несмотря на недельный отдых не был готов Кузяев, если Шатов был нулем, то Кузяев отрицательной величиной. Почему вы его выпустили? Почему был такой недонастрой на первый тайм? Почему команда дрогнула в тайме втором вместо того, чтобы побежать, получив большинство? Урок в Минске, похоже, не пошел впрок лично вам. Вы неплохой тренер, получше Манчини, но не уровня того же Луческу или АВБ, не говоря уж о Спалетти. Но по-моему вы возомнили себя круче, чем эти трое.
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ROSTOV SUPER
1538315416
Повезло - не повезло , выиграла более сильная команда у более толстого и зажравшегося кошелька !
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lek!
1538315740
Болельщики Зенита , показали свою сущность крича Конер Маг . Хабиб наверно за США дерётся . Только у нас ни какого уважения .
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Avaretz
1538316906
Гниль в душе никогда пользы человеку не приносит. О какой удаче тут говорить, удача вам улыбнулась когда удалили игрока Анжи
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Полная Канистра
1538317006
/Играют две команды такие же ребята./ да нет серёжа очень даже не такие а очень разные ребята у них то газ. трубы нет и з/п заоблачных. И надо честно сказать что ваши получили хорошего пендаля
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Dsh_ffad13
1538317146
Очень печально, что многие болельщики так явно переобулись после сегодняшнего поражения. Разом забыли все прошлые победы, те же игры, где тот же Смольников не раз выручал команду. Жаль, что многие умеют только радоваться победам, но не умеют принимать неудачи. Но не стоит забывать, что без поражений - не бывает великих побед. Зенит лучший, все победы впереди.
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zigbert
1538335541
Семак прав.
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