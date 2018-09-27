Шишкин: «Рад, что сыграл и забил гол за «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился впечатлениями после победы над «Авангардом» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России. 31-летний игрок забил в этой встрече второй гол.

«Я рад, что сыграл все 90 минут и забил гол. У «Краснодара» сейчас очень плотный график, поэтому надеюсь, что буду получать больше игрового времени.

Кубковые матчи всегда бывают непростыми. Команды из ФНЛ иногда доходят до финала. Мы прекрасно это понимали, выходили с полной ответственностью. Игра складывалась тяжело, но хорошо, что забили быстрый гол. Контролировали игру в первом тайме. Во втором тайме «Авангард» начал атаковать активнее. Хорошо, что удалось не пропустить и забить второй мяч.

У «Краснодара» хорошая серия — мы выигрываем. Много забиваем на последних минутах, дожимаем соперника, терпим. Проводим игры цельно. Можно сказать, что и коллектив стал более целостным. Это радует — отсюда идет результат. Но не стоит останавливаться. Все понимают, что хочется большего», — сказал Шишкин.