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Орлов: «Месси и Роналду ниже уровнем, чем Пеле и Марадона»

27 сентября 2018, 23:06
26

Комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уступают по уровню Пеле и Диего Марадоне.

– Месси и Роналду – выдающиеся ребята, но все-таки ниже уровнем, чем Пеле и Марадона. Сравнивать, конечно, некорректно. Но это натура человеческая: рассуждать, кто лучше.

У них не такой большой вклад, как был у Пеле и Марадоны.

– У Роналду все же большой вклад.

– Но когда Португалия выигрывала чемпионат Европы, он в финале не играл, – заявил Орлов в эфире «Эха Москвы».

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Марадона Диего
Комментарии (26)
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docndoc
1538094871
Это стариковская ностальгия по молодости: и деревья тогда были выше, и трава зеленее и лимонад слаще..
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Zubo
1538096942
Могу ещё назвать ещё трех футболистов лучше Месси и Роналду:
Кройф
Зико
Роналдиньо
А уж скорости на которых они бегали, даже представить тяжело.
Добавьте Эйсебио, Кака вот уж точно лучше Рональду, или Рональдо который еле ходил по полю...
Не забудьте : Матеус Ди Стефано Франц Бакенбауер ...
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Cules2013
1538102526
Бессмысленный спор
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VikNMar
1538107207
Первый раз в жизни что то умное сказал ...
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Fin035
1538107305
Старческий бред не дает покоя старику...
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Рубик Докоян
1538108878
В далёком детстве мы тоже спорили и задавались вопросом :" Кто сильнее кит или слон" ?...
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19831170
1538110228
Разные эпохи, разный футбол. Если поменять их местами, то сейчас может быть Пеле и Марадонна были бы обычными хорошими игроками, а Месси и Роналдо были бы просто богами. Спор просто не о чем.
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zigbert
1538143049
Каждый был хорош в своем времени.
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petr69
1538165537
Сейчас футбол несколько другой и ни Марадоне ни Пеле разбежаться не дали бы. О чем сказал лично Пеле. Сравнивать никак нельзя
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slava_smith
1538209970
ну ок, тогда: Орлов ниже уровнем, чем Озеров и Маслаченко : )
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