Орлов: «Месси и Роналду ниже уровнем, чем Пеле и Марадона»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уступают по уровню Пеле и Диего Марадоне.
– Месси и Роналду – выдающиеся ребята, но все-таки ниже уровнем, чем Пеле и Марадона. Сравнивать, конечно, некорректно. Но это натура человеческая: рассуждать, кто лучше.
У них не такой большой вклад, как был у Пеле и Марадоны.
– У Роналду все же большой вклад.
– Но когда Португалия выигрывала чемпионат Европы, он в финале не играл, – заявил Орлов в эфире «Эха Москвы».
Источник: Бомбардир.ру
Кройф
Зико
Роналдиньо
А уж скорости на которых они бегали, даже представить тяжело.
Добавьте Эйсебио, Кака вот уж точно лучше Рональду, или Рональдо который еле ходил по полю...
Не забудьте : Матеус Ди Стефано Франц Бакенбауер ...