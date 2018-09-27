Орлов: «Месси и Роналду ниже уровнем, чем Пеле и Марадона»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уступают по уровню Пеле и Диего Марадоне.

– Месси и Роналду – выдающиеся ребята, но все-таки ниже уровнем, чем Пеле и Марадона. Сравнивать, конечно, некорректно. Но это натура человеческая: рассуждать, кто лучше.

У них не такой большой вклад, как был у Пеле и Марадоны.

– У Роналду все же большой вклад.

– Но когда Португалия выигрывала чемпионат Европы, он в финале не играл, – заявил Орлов в эфире «Эха Москвы».