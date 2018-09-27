Пуйоль: «Если «Барса» будет играть так же, как «Реал» в прошлом сезоне, нас убьют»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о задачах каталонцев в текущем сезоне.

«Барса» всегда боролась за все титулы. Если «Барселона» будет играть в этом сезоне так же, как «Реал» в прошлом, то нас убьют. Пресса и общественность набросятся на нас.

«Реал» быстро вылетел из Кубка, в чемпионате они опускались до 17 места. Они сосредоточились на Лиге чемпионов, сыграли в орла или решку, и все закончилось хорошо. «Барса» не может так поступать, здесь другое отношение», – сказал Пуйоль.

Вчера «Барселона» проиграла «Леганесу» (1:2) в матче 6-го тура Примеры.

«Барселона» впервые за 32 года проиграла в гостях аутсайдеру, возглавляя Примеру