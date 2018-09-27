Семак: «Матч в Минске не был худшим по качеству в исполнении «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал называть матч с «Динамо» в Минске в рамках квалификационного раунда Лиги Европы худшим в сезоне.

«Я не думаю, что матч в Минске был худшим по качеству в нашем исполнении. Сложилось так, что в этот день все было против нас. Вот и все.

Были, конечно, ошибки, недопонимание. Причем у тех, кто все время играл вместе. И это расхоложенность какая-то. Когда люди думаю, что их запаса прочности и багажа хватит, чтобы выиграть. Когда думаешь об этом, происходит подобное.

У нас нет запаса прочности и мастеров, которые могли бы играть при любой ситуации. Поэтому нужно всегда прикладывать усилия, складывать все воедино», – рассказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Зенит» в гостях проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:4, а дома одержал победу со счетом 8:1.