Клопп – об адаптации Фабиньо: «Может потребоваться и полгода»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что полузащитнику Фабиньо может понадобиться до полугода на адаптацию к стилю игры в новой команде.

«В плане адаптации нет разницы, о каком футболисте речь. Мы играем не в такой уж и сложный футбол, но к нему так или иначе надо привыкнуть.

Считается, что в футболе три-пять недель – это большой срок. Но чтобы действительно прибавить и сделать следующий шаг, иногда может потребоваться и полгода», – считает Клопп.

Прошедшим летом «Ливерпуль» приобрел бразильца у «Монако».