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    Клопп – об адаптации Фабиньо: «Может потребоваться и полгода»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что полузащитнику Фабиньо может понадобиться до полугода на адаптацию к стилю игры в новой команде.

    «В плане адаптации нет разницы, о каком футболисте речь. Мы играем не в такой уж и сложный футбол, но к нему так или иначе надо привыкнуть.

    Считается, что в футболе три-пять недель – это большой срок. Но чтобы действительно прибавить и сделать следующий шаг, иногда может потребоваться и полгода», – считает Клопп.

    Прошедшим летом «Ливерпуль» приобрел бразильца у «Монако».

    Источник: Evening Standard

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    26.09.2018 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 26 сентября 2018, 20:30

      Уверен,что на это уйдёт менее полугода и совсем скоро Фабиньо будет в составе.а вот насколько он выдержит немалую конкуренцию в центре,тут сказать сложно.

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