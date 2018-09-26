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  • Янг – о поражении от «Дерби Каунти»: «Когда играешь против команд из более низших лиг, всегда знаешь, что будет нелегко»

Янг – о поражении от «Дерби Каунти»: «Когда играешь против команд из более низших лиг, всегда знаешь, что будет нелегко»

26 сентября 2018, 10:20
4

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг считает, что его команда приложила недостаточно сил для победы над «Дерби Каунти» в 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Не уверен, что за 90 минут основного времени мы сделали достаточно, чтобы одержать победу. Да, мы проявили характер в итоге характер и перевели встречу в серию пенальти, но этого не хватило для победы.

При счете 1:0 в нашу пользу мы могли все завершить, но нам не везло. Уверен, что в другой день мяч залетел бы в сетку, и события развивались совсем по-другому.

Когда играешь против команд из более низших лиг, всегда знаешь, что будет нелегко. «Дерби» – отличная команда, и сегодня они это доказали», – заявил Янг.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед Дерби Каунти Янг Эшли
Комментарии (4)
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Alllex68
1537947500
Лэмпард победил Моуриньо
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VGreen
1537947889
А когда играешь против команд из высших лиг, знаешь, что будет легко?! отмазки, должны выносить такие команды! Моуринью, уходи! Верните нам нормальный МЮ, а не это убожество с игроками-модниками, а не мужиками, и тренером-нытиком, мастером по отмазкам.
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zigbert
1537955639
Теперь эти рассуждения Эшли ,ничего не стоят.
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Gornostay
1538067642
Красиво слили и вся недолга
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