Янг – о поражении от «Дерби Каунти»: «Когда играешь против команд из более низших лиг, всегда знаешь, что будет нелегко»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг считает, что его команда приложила недостаточно сил для победы над «Дерби Каунти» в 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Не уверен, что за 90 минут основного времени мы сделали достаточно, чтобы одержать победу. Да, мы проявили характер в итоге характер и перевели встречу в серию пенальти, но этого не хватило для победы.

При счете 1:0 в нашу пользу мы могли все завершить, но нам не везло. Уверен, что в другой день мяч залетел бы в сетку, и события развивались совсем по-другому.

Когда играешь против команд из более низших лиг, всегда знаешь, что будет нелегко. «Дерби» – отличная команда, и сегодня они это доказали», – заявил Янг.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.