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    Янг – о поражении от «Дерби Каунти»: «Когда играешь против команд из более низших лиг, всегда знаешь, что будет нелегко»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг считает, что его команда приложила недостаточно сил для победы над «Дерби Каунти» в 1/16 финала Кубка английской лиги.

    «Не уверен, что за 90 минут основного времени мы сделали достаточно, чтобы одержать победу. Да, мы проявили характер в итоге характер и перевели встречу в серию пенальти, но этого не хватило для победы.

    При счете 1:0 в нашу пользу мы могли все завершить, но нам не везло. Уверен, что в другой день мяч залетел бы в сетку, и события развивались совсем по-другому.

    Когда играешь против команд из более низших лиг, всегда знаешь, что будет нелегко. «Дерби» – отличная команда, и сегодня они это доказали», – заявил Янг.

    Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    26.09.2018 10:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 27 сентября 2018, 20:00

      Красиво слили и вся недолга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 12:53

      Теперь эти рассуждения Эшли ,ничего не стоят.

      2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 26 сентября 2018, 10:44

      А когда играешь против команд из высших лиг, знаешь, что будет легко?!
      отмазки, должны выносить такие команды!
      Моуринью, уходи!
      Верните нам нормальный МЮ, а не это убожество с игроками-модниками, а не мужиками, и тренером-нытиком, мастером по отмазкам.

      0
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 26 сентября 2018, 10:38

      Лэмпард победил Моуриньо

      0
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