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  • FA одобрила условия продажи стадиона «Уэмбли» американскому владельцу «Фулхэма»

FA одобрила условия продажи стадиона «Уэмбли» американскому владельцу «Фулхэма»

26 сентября 2018, 10:09
17

Футбольная ассоциация Англии одобрила условия продажи лондонского стадиона «Уэмбли» за 600 миллионов фунтов стерлингов владельцу «Фулхэма» Шахиду Хану, сообщает Financial Times.

Переговоры о покупке стадиона ведутся с апреля. Окончательные параметры согласованной сделки должны быть утверждены советом директоров FA в четверг.

Сообщается, что ассоциация готовит ряд ограничений для американского миллиардера. Например, спонсоры не смогут получить право на переименование стадиона. Выбор спонсоров будет осуществлять сама организация. FA оставит за собой право выкупа стадиона, если новый владелец не будет должным образом исполнять оговоренные обязательства.

Обновленный стадион «Уэмбли» был открыт в 2007 году на месте старой арены, носившей такое же название. Его вместимость составляет около 90 тысяч зрителей. Стоимость постройки стадиона составила около 800 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Фулхэм
Комментарии (17)
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Аристократ Олжик
1537946237
И зачем его продавать, обнищали что ли?
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Garrincha58
1537946340
странная сделка хочешь покупай но все решаем мы а на кой ему это надо это все рвно что я куплю квартиру а мебель будет выбирать продавец
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BARCLAYS_APL
1537946701
Скажите куда катится мир
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Лошак
1537947196
Странные американцы с именем Шахид.
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zigbert
1537955413
Хорошо если название стадиона отстоят.
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ivanthebest
1537962904
Продажные бриты... А ещё пытаются что-то на спортсменов или организации из других стран катить, когда сами продают практически символ Англии и легендарнейший стадион. Клоуны...
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Cules2013
1537972129
Построили за 800, продаём за 600. Это как?
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