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    FA одобрила условия продажи стадиона «Уэмбли» американскому владельцу «Фулхэма»

    Футбольная ассоциация Англии одобрила условия продажи лондонского стадиона «Уэмбли» за 600 миллионов фунтов стерлингов владельцу «Фулхэма» Шахиду Хану, сообщает Financial Times.

    Переговоры о покупке стадиона ведутся с апреля. Окончательные параметры согласованной сделки должны быть утверждены советом директоров FA в четверг.

    Сообщается, что ассоциация готовит ряд ограничений для американского миллиардера. Например, спонсоры не смогут получить право на переименование стадиона. Выбор спонсоров будет осуществлять сама организация. FA оставит за собой право выкупа стадиона, если новый владелец не будет должным образом исполнять оговоренные обязательства.

    Обновленный стадион «Уэмбли» был открыт в 2007 году на месте старой арены, носившей такое же название. Его вместимость составляет около 90 тысяч зрителей. Стоимость постройки стадиона составила около 800 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 10:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 сентября 2018, 17:28

      Построили за 800, продаём за 600. Это как?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2018, 14:55

      Продажные бриты... А ещё пытаются что-то на спортсменов или организации из других стран катить, когда сами продают практически символ Англии и легендарнейший стадион. Клоуны...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 12:50

      Хорошо если название стадиона отстоят.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Вот оно чё Михалыч 26 сентября 2018, 21:58

      Эти смены названий произошли от смены политического строя. Новая власть , считая себя более умной и с целью пропаганды ,меняла названия городов и улиц. На качество жизни людей эти смены названий не повлияло. Хотя многим людям больше по душе прежние исторические названия. Что касается стадиона Уэмбли ,то если провести голосование среди болельщиков Лондона ,равнодушных скорей всего не будет и результат будет однозначным.

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      Рейтинг: +161

      Лошак 26 сентября 2018, 10:33

      Странные американцы с именем Шахид.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Лошак 26 сентября 2018, 11:17

      Американец- это гражданство, а не национальность

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 26 сентября 2018, 10:25

      Скажите куда катится мир

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 сентября 2018, 10:19

      странная сделка хочешь покупай но все решаем мы а на кой ему это надо это все рвно что я куплю квартиру а мебель будет выбирать продавец

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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 сентября 2018, 10:17

      И зачем его продавать, обнищали что ли?

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Аристократ Олжик 26 сентября 2018, 10:19

      кризис

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