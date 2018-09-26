FA одобрила условия продажи стадиона «Уэмбли» американскому владельцу «Фулхэма»

Футбольная ассоциация Англии одобрила условия продажи лондонского стадиона «Уэмбли» за 600 миллионов фунтов стерлингов владельцу «Фулхэма» Шахиду Хану, сообщает Financial Times.

Переговоры о покупке стадиона ведутся с апреля. Окончательные параметры согласованной сделки должны быть утверждены советом директоров FA в четверг.

Сообщается, что ассоциация готовит ряд ограничений для американского миллиардера. Например, спонсоры не смогут получить право на переименование стадиона. Выбор спонсоров будет осуществлять сама организация. FA оставит за собой право выкупа стадиона, если новый владелец не будет должным образом исполнять оговоренные обязательства.

Обновленный стадион «Уэмбли» был открыт в 2007 году на месте старой арены, носившей такое же название. Его вместимость составляет около 90 тысяч зрителей. Стоимость постройки стадиона составила около 800 миллионов фунтов стерлингов.