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    Прядкин: «Перестанем лицензировать клубы, стадионы которых не подходят РПЛ»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин поговорил о ситуации с возможным переносом матча десятого тура РПЛ «Енисей»«Спартак» из Красноярска в Москву. По словам функционера, впредь лига будет жестче подходить к лицензированию клубов.

    «Со следующего года лига будет принимать активное участие в лицензировании клубов. Лицензию на участие в РПЛ будут получать лишь те команды, чьи стадионы будут полностью соответствовать всем нормам лиги.

    В первую очередь речь идет о клубах, которые выходят из ФНЛ. В противном случае эти коллективы не смогут заявиться в РПЛ», – заверил Прядкин.

    Несколько сотен болельщиков «Спартака» уже приобрели билеты в Красноярск.

    Источник: RT

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    25.09.2018 22:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 сентября 2018, 11:02

      Так, палок в закон добавили. А когда появится мотивация для появления новых клубов и повышения имеющихся клубов в классе? Вон Сахалин три года подряд выигрывает свою зону ПФЛ. Но в ФНЛ он что-то не сильно торопится.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 26 сентября 2018, 00:31

      Тогда через сезон другой и вылетать команды перестанут. В ФНЛ не все гладко со стадионами

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      Рейтинг: +1501

      777+ 25 сентября 2018, 23:36

      Мне кажется теперь РФС может запускать в РПЛ клубы не по спортивному признаку, а у кого стадион круче или кошелек толще. А отмазка будет железная - нельзя что бы простаивали стадионы построенные к ЧМ......

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 сентября 2018, 22:10

      Пора бы, давно пора.

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 25 сентября 2018, 22:08

      Мы это слышим каждый год.
      Поэтому: "Давай-ка прекращай свой дешевый базар" (с).

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