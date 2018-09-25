Прядкин: «Перестанем лицензировать клубы, стадионы которых не подходят РПЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поговорил о ситуации с возможным переносом матча десятого тура РПЛ «Енисей» – «Спартак» из Красноярска в Москву. По словам функционера, впредь лига будет жестче подходить к лицензированию клубов.

«Со следующего года лига будет принимать активное участие в лицензировании клубов. Лицензию на участие в РПЛ будут получать лишь те команды, чьи стадионы будут полностью соответствовать всем нормам лиги.

В первую очередь речь идет о клубах, которые выходят из ФНЛ. В противном случае эти коллективы не смогут заявиться в РПЛ», – заверил Прядкин.

Несколько сотен болельщиков «Спартака» уже приобрели билеты в Красноярск.