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    Лев не исключил, что может возглавит клуб АПЛ после Евро-2020

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что ему всегда нравилась АПЛ. Он не стал отрицать, что в будущем может возглавить один из английских клубов.

    Контракт 58-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2022 года.

    «АПЛ всегда интересна для меня. Это само собой разумеется. Это очень хорошая лига. Посмотрим, что произойдет.

    Сейчас я не могу сказать, что случится через два года. Мне нравится тренировать сборную Германии, и это мотивирует меня. Но мы еще раз взглянем на ситуацию через два года», – сказал Лев.

    Источник: Tribalfootball

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    25.09.2018 18:47
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