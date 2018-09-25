Лев не исключил, что может возглавит клуб АПЛ после Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что ему всегда нравилась АПЛ. Он не стал отрицать, что в будущем может возглавить один из английских клубов.

Контракт 58-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2022 года.

«АПЛ всегда интересна для меня. Это само собой разумеется. Это очень хорошая лига. Посмотрим, что произойдет.

Сейчас я не могу сказать, что случится через два года. Мне нравится тренировать сборную Германии, и это мотивирует меня. Но мы еще раз взглянем на ситуацию через два года», – сказал Лев.