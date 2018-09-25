Тихонов: «Я не говорю, что недоволен селекционным отделом. Я недоволен селекцией перед сборами»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов пояснил свои слова в адрес селекционного отдела клуба, которые были сказаны на пресс-конференции после проигранного матча восьмого утра РПЛ «Краснодару».

«Я сказал на пресс-конференции, что селекционный отдел должен работать до сборов, до начала чемпионата. А у нас часть ребят пришли вообще неподготовленные, в разном состоянии…

Я не говорю, что недоволен селекционным отделом. Я недоволен селекцией перед сборами. Нужно было усиливаться. Мне обещали укрепить состав. Но усиливаться мы начали только по ходу чемпионата.

Нет, я не снимаю с себя ответственности. Кто-то, может быть, лучше бы сделал работу, по-другому. Но в данный момент сложилась вот такая ситуация. На пресс-конференции я всего лишь недоговорил два слова, а получилось так, что кого-то обвинил.

Просто селекцией нужно заниматься заранее. Это Премьер-лига, а не ФНЛ. Футболисты должны как минимум пройти один сбор, а лучше – два», – сказал Тихонов.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.