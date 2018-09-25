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    Тихонов: «Я не говорю, что недоволен селекционным отделом. Я недоволен селекцией перед сборами»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов пояснил свои слова в адрес селекционного отдела клуба, которые были сказаны на пресс-конференции после проигранного матча восьмого утра РПЛ «Краснодару».

    «Я сказал на пресс-конференции, что селекционный отдел должен работать до сборов, до начала чемпионата. А у нас часть ребят пришли вообще неподготовленные, в разном состоянии…

    Я не говорю, что недоволен селекционным отделом. Я недоволен селекцией перед сборами. Нужно было усиливаться. Мне обещали укрепить состав. Но усиливаться мы начали только по ходу чемпионата.

    Нет, я не снимаю с себя ответственности. Кто-то, может быть, лучше бы сделал работу, по-другому. Но в данный момент сложилась вот такая ситуация. На пресс-конференции я всего лишь недоговорил два слова, а получилось так, что кого-то обвинил.

    Просто селекцией нужно заниматься заранее. Это Премьер-лига, а не ФНЛ. Футболисты должны как минимум пройти один сбор, а лучше – два», – сказал Тихонов.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2018 07:56
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 13:27

      В поражениях всегда найдется причина.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 25 сентября 2018, 11:10

      Селекция от тренера должна зависеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 сентября 2018, 08:17

      А те кто прошёл сборы с командой они лучше играют пришедших по ходу чемпионата ?...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 25 сентября 2018, 08:07

      В "Крыльях" зародилась новая традиция - продувать всем кряду с крупным счётом.

      4
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