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  • Тихонов: «Я не говорю, что недоволен селекционным отделом. Я недоволен селекцией перед сборами»

Тихонов: «Я не говорю, что недоволен селекционным отделом. Я недоволен селекцией перед сборами»

25 сентября 2018, 07:56
4

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов пояснил свои слова в адрес селекционного отдела клуба, которые были сказаны на пресс-конференции после проигранного матча восьмого утра РПЛ «Краснодару».

«Я сказал на пресс-конференции, что селекционный отдел должен работать до сборов, до начала чемпионата. А у нас часть ребят пришли вообще неподготовленные, в разном состоянии…

Я не говорю, что недоволен селекционным отделом. Я недоволен селекцией перед сборами. Нужно было усиливаться. Мне обещали укрепить состав. Но усиливаться мы начали только по ходу чемпионата.

Нет, я не снимаю с себя ответственности. Кто-то, может быть, лучше бы сделал работу, по-другому. Но в данный момент сложилась вот такая ситуация. На пресс-конференции я всего лишь недоговорил два слова, а получилось так, что кого-то обвинил.

Просто селекцией нужно заниматься заранее. Это Премьер-лига, а не ФНЛ. Футболисты должны как минимум пройти один сбор, а лучше – два», – сказал Тихонов.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (4)
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Sviro
1537852079
В "Крыльях" зародилась новая традиция - продувать всем кряду с крупным счётом.
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Рубик Докоян
1537852665
А те кто прошёл сборы с командой они лучше играют пришедших по ходу чемпионата ?...
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Юрий Б.
1537863016
Селекция от тренера должна зависеть
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zigbert
1537871254
В поражениях всегда найдется причина.
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