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  • Тихонов: «Крылья» пожинают плоды работы в селекционный период»

Тихонов: «Крылья» пожинают плоды работы в селекционный период»

24 сентября 2018, 21:12
6

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итоги домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3). Самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

«У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период.

Когда я говорил, что новички нам нужны сейчас, и их нужно ставить, игроки приходили только, когда начался сезон. Теперь они выпадают группами. Сегодня первый раз играл Рохель, полтора месяца не играл Надсон.

Да, сегодня мы терпели, ребята старались. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты», – заявил Тихонов.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (6)
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Retiremen_VMF
1537814081
Краснодар сложная команда. Всю игру выбивать мяч куда глаза глядят, это до первой ошибки. Так и произошло. Ну и физика у Быков получше.
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Flame2045
1537817310
Андрей держись!
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kupryaev
1537833860
Очень видна была не сыгранность во всех линиях ,тяжело будет ,но надеюсь Тихонов станет волшебником для КС -дали бы необходимое время ......только вот давно уже некомпетентное руководство клуба думаю начнет истерить уже скоро
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ДАША Д
1537842076
С такими соперниками у Анжи есть шансы не вылететь.
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Gornostay
1537851772
Грядут перестановки в тренерском цехе!
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Полная Канистра
1537853081
как бы этого не хотелось думать но кажется к зимнему перерыву грядёт череда многих тренеров . Дайте им спокойно доработать до конца сезона не нужна эта чехарда ни кому
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