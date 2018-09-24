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    Тихонов: «Крылья» пожинают плоды работы в селекционный период»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итоги домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3). Самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    «У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период.

    Когда я говорил, что новички нам нужны сейчас, и их нужно ставить, игроки приходили только, когда начался сезон. Теперь они выпадают группами. Сегодня первый раз играл Рохель, полтора месяца не играл Надсон.

    Да, сегодня мы терпели, ребята старались. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты», – заявил Тихонов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    24.09.2018 21:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 сентября 2018, 08:24

      как бы этого не хотелось думать но кажется к зимнему перерыву грядёт череда многих тренеров . Дайте им спокойно доработать до конца сезона не нужна эта чехарда ни кому

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 25 сентября 2018, 08:02

      Грядут перестановки в тренерском цехе!

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 сентября 2018, 05:21

      С такими соперниками у Анжи есть шансы не вылететь.

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 сентября 2018, 03:04

      Очень видна была не сыгранность во всех линиях ,тяжело будет ,но надеюсь Тихонов станет волшебником для КС -дали бы необходимое время ......только вот давно уже некомпетентное руководство клуба думаю начнет истерить уже скоро

      0
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 24 сентября 2018, 22:28

      Андрей держись!

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 24 сентября 2018, 21:34

      Краснодар сложная команда. Всю игру выбивать мяч куда глаза глядят, это до первой ошибки. Так и произошло. Ну и физика у Быков получше.

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