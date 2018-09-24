Тихонов: «Крылья» пожинают плоды работы в селекционный период»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов подвел итоги домашнего матча 8-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:3). Самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

«У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период.

Когда я говорил, что новички нам нужны сейчас, и их нужно ставить, игроки приходили только, когда начался сезон. Теперь они выпадают группами. Сегодня первый раз играл Рохель, полтора месяца не играл Надсон.

Да, сегодня мы терпели, ребята старались. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты», – заявил Тихонов.