Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка лиги против «Дерби Каунти».

«Мне нравятся Кубки. Мне нравится ощущение игры навылет: ты выигрываешь и остаешься в розыгрыше, ты проигрываешь и вылетаешь. Мне нравится давление, и думаю, фанатам оно тоже нравится.

Мы хорошо играем, боремся за продвижение в сетке, а борьба в этом матче будет как раз за продвижение», – сказал Моуринью.

Матч «МЮ» – «Дреби Каунти» пройдет 25 сентябри и начнется в 22:00 по московскому времени.