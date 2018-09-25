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  • Моуринью – перед матчем с «Дерби»: «Мне нравятся Кубки. Мы боремся за продвижение»

Моуринью – перед матчем с «Дерби»: «Мне нравятся Кубки. Мы боремся за продвижение»

25 сентября 2018, 02:05
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка лиги против «Дерби Каунти».

«Мне нравятся Кубки. Мне нравится ощущение игры навылет: ты выигрываешь и остаешься в розыгрыше, ты проигрываешь и вылетаешь. Мне нравится давление, и думаю, фанатам оно тоже нравится.

Мы хорошо играем, боремся за продвижение в сетке, а борьба в этом матче будет как раз за продвижение», – сказал Моуринью.

Матч «МЮ» – «Дреби Каунти» пройдет 25 сентябри и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: Skysports
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед Дерби Каунти Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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anri1703
1537847772
надеюсь не вылетят так рано макдонольдс еще в памяи свеж
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starche
1537849976
Физрук пытается хоть за чт0-то зацепится..................Всё же вбухал уйму бабла..............
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