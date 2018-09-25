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    Моуринью – перед матчем с «Дерби»: «Мне нравятся Кубки. Мы боремся за продвижение»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка лиги против «Дерби Каунти».

    «Мне нравятся Кубки. Мне нравится ощущение игры навылет: ты выигрываешь и остаешься в розыгрыше, ты проигрываешь и вылетаешь. Мне нравится давление, и думаю, фанатам оно тоже нравится.

    Мы хорошо играем, боремся за продвижение в сетке, а борьба в этом матче будет как раз за продвижение», – сказал Моуринью.

    Матч «МЮ» – «Дреби Каунти» пройдет 25 сентябри и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    25.09.2018 02:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1532

      starche 25 сентября 2018, 07:32

      Физрук пытается хоть за чт0-то зацепится..................Всё же вбухал уйму бабла..............

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 сентября 2018, 06:56

      надеюсь не вылетят так рано макдонольдс еще в памяи свеж

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