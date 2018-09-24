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  • Игроки «Вест Хэма» посмеялись над Ярмоленко из-за промаха в игре с «Челси», развесив в раздевалке его фото с квадратной головой

Игроки «Вест Хэма» посмеялись над Ярмоленко из-за промаха в игре с «Челси», развесив в раздевалке его фото с квадратной головой

24 сентября 2018, 18:59
4

Футболисты «Вест Хэма» посмеялись над промахом нападающего Андрея Ярмоленко во встрече шестого тура АПЛ с «Челси» (0:0).

В одном из эпизодов украинец не попал в ворота, пробивая головой с убойной позиции и абсолютно без помех.

На следующий день после матча футболисты лондонской команды развесили в раздевалке фотографии, на которых Ярмоленко изображен с квадратной головой.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Челси Ярмоленко Андрей
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1537805347
Теперь этот себялюбивый хохол с питерскими корнями 3 ночи спать не будет. ***
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Cules2013
1537806208
Ну прямо молодцы, что-то они не смеялись над ним, когда он в прошлом мачте своим дублем принёс победу команде. Странной решение. Да и промах не сказать что прямо ужасающий. И более известные игроки даже с линии ворот не забивали.
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VVS1985
1537806669
Английский юмор (хоть там наверное и мало англичан) это нечто)))
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mihail200606
1537810150
че б они тогда с кержаковым делали бы...)))
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