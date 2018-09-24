Игроки «Вест Хэма» посмеялись над Ярмоленко из-за промаха в игре с «Челси», развесив в раздевалке его фото с квадратной головой

Футболисты «Вест Хэма» посмеялись над промахом нападающего Андрея Ярмоленко во встрече шестого тура АПЛ с «Челси» (0:0).

В одном из эпизодов украинец не попал в ворота, пробивая головой с убойной позиции и абсолютно без помех.

На следующий день после матча футболисты лондонской команды развесили в раздевалке фотографии, на которых Ярмоленко изображен с квадратной головой.

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