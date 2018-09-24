Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игроки «Вест Хэма» посмеялись над Ярмоленко из-за промаха в игре с «Челси», развесив в раздевалке его фото с квадратной головой

    Футболисты «Вест Хэма» посмеялись над промахом нападающего Андрея Ярмоленко во встрече шестого тура АПЛ с «Челси» (0:0).

    В одном из эпизодов украинец не попал в ворота, пробивая головой с убойной позиции и абсолютно без помех.

    На следующий день после матча футболисты лондонской команды развесили в раздевалке фотографии, на которых Ярмоленко изображен с квадратной головой.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 сентября 2018, 20:29

      че б они тогда с кержаковым делали бы...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      VVS1985 24 сентября 2018, 19:31

      Английский юмор (хоть там наверное и мало англичан) это нечто)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 сентября 2018, 19:23

      Ну прямо молодцы, что-то они не смеялись над ним, когда он в прошлом мачте своим дублем принёс победу команде. Странной решение. Да и промах не сказать что прямо ужасающий. И более известные игроки даже с линии ворот не забивали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 19:09

      Теперь этот себялюбивый хохол с питерскими корнями 3 ночи спать не будет. ***

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11