Игроки «Вест Хэма» посмеялись над Ярмоленко из-за промаха в игре с «Челси», развесив в раздевалке его фото с квадратной головой

че б они тогда с кержаковым делали бы...)))
Футболисты «Вест Хэма» посмеялись над промахом нападающего Андрея Ярмоленко во встрече шестого тура АПЛ с «Челси» (0:0).
В одном из эпизодов украинец не попал в ворота, пробивая головой с убойной позиции и абсолютно без помех.
На следующий день после матча футболисты лондонской команды развесили в раздевалке фотографии, на которых Ярмоленко изображен с квадратной головой.
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— West Ham Fan Zone (@WHUFCFZ) 23 сентября 2018 г.
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— Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 24 сентября 2018 г.