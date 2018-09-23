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    Кокорин: «Пока команда так прет, я готов подменять тех, кто будет уставать»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал возвращение на поле после травмы. Игрок вышел на замену в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:3).

    – Как ощущения после возвращения в игру?

    – Отлично. Был в предвкушении, долго тренировался с командой уже и очень много тренировался индивидуально. Наконец-то вернулся в режим команды. Получил шанс почувствовать себя в такой игре.

    По мне, матч был очень хорошим, динамичным, до конца. Много голов и борьбы, красные карточки – все было. Хорошее дерби и заслуженная победа «Зенита».

    – Как думаете, когда сможете выдерживать 60, 70 минут на поле?

    – Потихоньку. Пока команда так прет, я готов подменять тех, кто будет уставать. А там, когда нужно будет – с радостью.

    Кокорин сыграл за «Зенит» впервые за полгода

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2018 22:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36

      AEerr 24 сентября 2018, 04:04

      интересно!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 00:54

      Давай Волгарю в Кубке воткни пару. Пусть Дзюба с Ерохой отдохнут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 сентября 2018, 00:20

      Ну-ну. Лимит тебе в помощь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2018, 00:11

      пока прёт надо переть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 сентября 2018, 23:06

      Не то что Дзюба и Шатов в прошлом сезоне

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 23:01

      Ещё будут игры на Кубок, товарняк, возможно в перерыве РПЛ, игры в ЛЕ, будет возможность постепенно втягиваться в игровой тонус, прибавлять в физике и набираться игровых кондиций.

      1
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