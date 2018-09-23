Кокорин: «Пока команда так прет, я готов подменять тех, кто будет уставать»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал возвращение на поле после травмы. Игрок вышел на замену в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:3).

– Как ощущения после возвращения в игру?

– Отлично. Был в предвкушении, долго тренировался с командой уже и очень много тренировался индивидуально. Наконец-то вернулся в режим команды. Получил шанс почувствовать себя в такой игре.

По мне, матч был очень хорошим, динамичным, до конца. Много голов и борьбы, красные карточки – все было. Хорошее дерби и заслуженная победа «Зенита».

– Как думаете, когда сможете выдерживать 60, 70 минут на поле?

– Потихоньку. Пока команда так прет, я готов подменять тех, кто будет уставать. А там, когда нужно будет – с радостью.

Кокорин сыграл за «Зенит» впервые за полгода