РПЛ. ЦСКА дома сыграл вничью со «Спартаком»

да вы задрали со своими штрафными, весь матч Адриано падал, как какой то 5 классник словно ростом полтора метра, но по комплекции он больше всех игроков ЦСКА...На штрафных далеко не уедешь, спартак нихера с игры не мог, и да, что то вы забыли сколько раз ПОЖАР у спартаковских ворот был, поэтому не стоит распинаться о том, что Спартак БЫ победил , ЕСЛИ БЫ ШТРАФНОООООЙ назначили..смешно!
ЦСКА сыграл ничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ – 1:1. Гол в составе красно-белых забил полузащитник Фернандо, в составе армейцев – хавбек Никола Влашич.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Фернандо, 30; 1:1 – Влашич, 63.
ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 71), Обляков, Бийол (Нисимура, 83), Влашич, Чалов (Жемалетдинов, 78).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 67), Зобнин, Фернандо, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 76), Луис Адриано.
Предупреждения: Бекао, 40; Набабкин, 90+3 – Самедов, 41.
Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей