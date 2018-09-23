РПЛ. ЦСКА дома сыграл вничью со «Спартаком»

ЦСКА сыграл ничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ – 1:1. Гол в составе красно-белых забил полузащитник Фернандо, в составе армейцев – хавбек Никола Влашич.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандо, 30; 1:1 – Влашич, 63.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 71), Обляков, Бийол (Нисимура, 83), Влашич, Чалов (Жемалетдинов, 78).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 67), Зобнин, Фернандо, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 76), Луис Адриано.

Предупреждения: Бекао, 40; Набабкин, 90+3 – Самедов, 41.

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