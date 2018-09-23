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РПЛ. ЦСКА дома сыграл вничью со «Спартаком»

23 сентября 2018, 20:51
154

ЦСКА сыграл ничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ – 1:1. Гол в составе красно-белых забил полузащитник Фернандо, в составе армейцев – хавбек Никола Влашич.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандо, 30; 1:1 – Влашич, 63.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 71), Обляков, Бийол (Нисимура, 83), Влашич, Чалов (Жемалетдинов, 78).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 67), Зобнин, Фернандо, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 76), Луис Адриано.

Предупреждения: Бекао, 40; Набабкин, 90+3 – Самедов, 41.

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Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (154)
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Вомбат
1537725336
Мне одному показалось, что судья помогал ЦСКА? Что он назначил штрафной в пользу Спартака, только потому что был уверен: с 25 метров Акинфеев не пропустит. А когда тот все же пропустил, он фиксировал только те фолы ЦСКА, после которых забить штрафной прямым ударом невозможно. Во втором тайме он не назначил два 100% штрафных и один 70-80%, с которых Фернандо почти наверняка забил бы.
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Project Бабангида
1537725403
спартак с игры вообще забивать разучился? армейцы играли резво, и смотрелись предпочтительней
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Кинстифа
1537725434
Надеюсь этот судья не будет судить дерби ближайшие 10 лет....
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Мары
1537725486
Жаль.Ну что ж, с боевой ничьёй. Ничья в пользу конкурентов.
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derrik2000
1537725798
Не буду заострять внимание на УМЫШЛЕННОЙ "ошибке" Карасёва, не давшего штрафной за бросок армейца Фернандо. ИГРЫ-то Спартак НЕ показал ОПЯТЬ! Вообще никакой ИГРЫ! Обычное "бодание" в этом дерби. Все линии у Спартака разбалансированы, хотя, кажется, с чего бы? Убрали "смутьянов" - Глушакова и Ещенко, И ЧТО??? Смотреть на всю эту "игру" Спартака весь матч не мог - курить ходил.
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cska-62
1537726267
Счёт если не по игре, то по справедливости. Оба мяча забили, по сути, индивидуально Фернандо и Влашич. Первые 30 минут матча ЦСКА имел подавляющее преимущество, лишь после гола Фернандо красно-белые немного выровняли игру. А вот по опасным моментам, наверное, равенство. Во втором тайме у армейцев было непростительное количество технического брака и необоснованных потерь мяча. Поэтому на победу и не наиграли. Да и «Спартак» огрызался. Особенно Зобнин! Когда понял, что комбинационная игра не получается, стал идти напролом, как танк. И весьма опасно. Ханни запомнился у красно-белых, сколько бы критических стрел в его адрес болельщики не пускали. Дзагоев потихоньку форму набирает, и перекладину сегодня хорошим ударом «облизал», а вот игра Ахметова оставляет желать лучшего. Огромное количество брака в его действиях! Гончаренко, конечно, виднее, но я бы ставил в основу сразу Чалова и Жамалетдинова. Под ними Влашича – самое сильное атакующее армейское приобретение в межсезонье. Судейство Карасёва было не безупречным. Но в «одну калитку» не судил, за что мне и нравится этот судья.
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Garrincha58
1537726382
ЦСКА собрали команду в этом году, а такое ощущение что они играют уже не первый год, приятно удивили молодцы видно у них настоящий тренер, а не всякие Талалаевы которые только на ТВ всех учат играть
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Kulima
1537726858
Мясные, как же вы задолбали ныть по поводу судейства, ей-богу, самим то не смешно? Карась ошибался в обе стороны, и не надо рассказывать, что он вас засуживал. У вас команда с игры забить не может х*рово тонну времени, а вы на судью гоните.
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zigbert
1537730617
Игра смотрелась. Браку конечно было у обоих команд достаточно. Но счет по игре.
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portero
1537732213
Цска побольше атаковали , но ничейка . расти есть куда молодым и в ЦСКА и в Спартаке, многовато брака но весело.
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