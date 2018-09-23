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    РПЛ. ЦСКА дома сыграл вничью со «Спартаком»

    ЦСКА сыграл ничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ – 1:1. Гол в составе красно-белых забил полузащитник Фернандо, в составе армейцев – хавбек Никола Влашич.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фернандо, 30; 1:1 – Влашич, 63.

    ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 71), Обляков, Бийол (Нисимура, 83), Влашич, Чалов (Жемалетдинов, 78).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 67), Зобнин, Фернандо, Попов (Игнатов, 88), Ханни (Ташаев, 76), Луис Адриано.

    Предупреждения: Бекао, 40; Набабкин, 90+3 – Самедов, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 20:51
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    Комментарии146
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      Рейтинг: +180

      Футурист 24 сентября 2018, 13:30

      да вы задрали со своими штрафными, весь матч Адриано падал, как какой то 5 классник словно ростом полтора метра, но по комплекции он больше всех игроков ЦСКА...На штрафных далеко не уедешь, спартак нихера с игры не мог, и да, что то вы забыли сколько раз ПОЖАР у спартаковских ворот был, поэтому не стоит распинаться о том, что Спартак БЫ победил , ЕСЛИ БЫ ШТРАФНОООООЙ назначили..смешно!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2018, 08:48

      всем по 1 очку и ни кто не в обиде и ненависти не надо ! как говорят НЕ ВАШИМ И НЕ НАШИМ! до след. дерби думаю поинтересней будет когда улягут страсти мордасти в клубе

      3
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 сентября 2018, 07:02

      Видели все сами.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 сентября 2018, 05:10

      Дерби состоялось.Пусть не такого качества как многие ожидали,но оно случилось.Обе команды "сырые" и зачастую грешили браком.ЦСКА.на мой взгляд взял правильный вектор развития.Армейское сочетание талантливых молодых и неплохого качества легионеров( и где только умудряются таких находить!) в скором времени должно дать результат.Ганчаренко умеет работать и это видно.По Спартаку не прошёлся крепким словом только ленивый.Хотя во вчерашнем дерби те игроки ,кого Каррера выставил на игру были не хуже армейцев.По крайней мере сумели выдержать стартовый напор ЦСКА ,забить и довольно таки остро сыграть во втором тайме.Приятно удивил Ханни.Сыграл полезно и думаю мог доиграть весь матч до конца.В общем при довольно среднем подборе игроков Спартак не выглядел слишком уж убого.Справился.Судья ошибался в обе стороны.Правда в сторону красно-белых всё же поболее.Не дал явные штрафные,лишив спартаковцев острых стандартов.В общем матч получился напряжённым с обилием борьбы.За что обеим командам спасибо!

      7
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      Рейтинг: +2111

      prtcs > Krossmen73 24 сентября 2018, 07:21

      Спасибо. Все по делу.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 сентября 2018, 05:06

      Через пяток лет этот молодняк будет терзать Европу...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 сентября 2018, 01:03

      Нет слов. Одни матерные.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 24 сентября 2018, 00:53

      Для спартака это как победа ничья , армейцы должны были побеждать

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 24 сентября 2018, 00:45

      С таким классом игроков у обоих команд и с таким количеством брака это дерби назвать сложно. Вот при Карпине настоящие дерби были. КОгда Веллитон Акинфееву зарядил.

      1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 24 сентября 2018, 00:28

      жаль, что по матч тв не показали зенит-локо.....интереснее матч проходил, чем дерби с большим количеством брака.

      -2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 24 сентября 2018, 00:09

      Дерби прошло, вопросы остались. Накал страстей был как всегда высок, иногда даже слишком высок, что мешало самой игре в футбол. Спартак, не смотря на то, что происходит внутри команды и вокруг неё, выглядел по - боевому, не дрогнул и сумел добыть ничью на поле принципиального соперника. Игра держала в напряжении до самого финального свистка, спасибо обеим командам.

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