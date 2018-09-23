Обляков, Влашич и Чалов выйдут в атаке у ЦСКА; Попов, Ханни и Луис Адриано сыграют впереди у «Спартака»

ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов, Зобнин, Фернандо, Попов, Ханни, Луис Адриано.

Встреча ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!