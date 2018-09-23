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    Обляков, Влашич и Чалов выйдут в атаке у ЦСКА; Попов, Ханни и Луис Адриано сыграют впереди у «Спартака»

    ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч восьмого тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Самедов, Зобнин, Фернандо, Попов, Ханни, Луис Адриано.

    Встреча ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    23.09.2018 17:47
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 23 сентября 2018, 20:49

      эта обезьяна задолбала су***

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 23 сентября 2018, 20:16

      Да бросте кто ни будь им в будку кирпич

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 23 сентября 2018, 19:37

      Обезьяна

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 23 сентября 2018, 19:34

      Если ЦСКА не засудят макаронникам всё равно хана

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 19:19

      Пусть обе команды покажут интересный, качественный футбол с забитыми голами. И проявят профессиональное уважение к друг другу. А не то, что мы видим на ветках разных сайтов среди поклонников и болельщиков. Пусть травматологи и хирурги смотрят футбол и не думают о своей работе.

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 23 сентября 2018, 19:09

      Почему этих долбо*** ставят коментаторами.Которые явно за макаронников болеют

      1
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      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 23 сентября 2018, 19:07

      Желаю удачи ЦСКА!!!

      0
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      Рейтинг: +1320

      ruded 23 сентября 2018, 19:06

      что за г***онские крики за мясо со стороны комментатора?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 18:48

      Цэ Дуриша не поставили, меня Каррера послушал. Н у полный дуб!

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 23 сентября 2018, 18:47

      Начинается ... спартаковские обсуждение на матч тв.
      Такое ощущение что спартак хозяин поля и играет с легией

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