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  • Черчесов: «Благодаря ЧМ сейчас в футбольные секции записывается много детей. Да и на матчи РПЛ приходит не по три тысячи»

Черчесов: «Благодаря ЧМ сейчас в футбольные секции записывается много детей. Да и на матчи РПЛ приходит не по три тысячи»

23 сентября 2018, 17:32
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на конференции ФИФА в Лондоне рассказал, как повлиял чемпионат мира-2018 на популяризацию футбола в России.

«Как вы сейчас могли видеть, многие просят о совместной фотографии. Я был уже на нескольких подобных мероприятиях, но до этого такого внимания не было. Это уже о чем-то говорит. Общаясь с коллегами, все отмечают организацию турнира и то, что наша команда их немного позитивно удивила.

Все, с кем мы тут общаемся, подтверждают, что прошедший турнир по уровню организации, качеству футбола прошел на великолепном уровне. Хорошо, что по прошествии времени на таких мероприятиях мы опять можем пообщаться между собой: чиновники о своих темах, мы – о своих, на нашем тренерском языке.

Вчера я участвовал в московской конференции, и там подтвердили, что благодаря чемпионату сейчас в футбольные секции записывается много детей. Да и на матчи чемпионата страны приходит не по три тысячи зрителей, стадионы сейчас заполняются, премьер-лига в этом плане сделала шажок вперед.

И не только Премьер-лига, но в первой лиге, в Волгограде и в Нижнем Новгороде мы видим полные стадионы. Это не может не радовать», – сказал Черчесов.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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1538042458
Черчесов...сейчас похоладает и будет 3-4 тысячи!
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