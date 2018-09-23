Вернблум – футболистам ЦСКА: «Уверен, вы обыграете «Спартак». Сделайте их!»

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум записал видеообращение для футболистов армейской команды накануне дерби со «Спартаком».

Швед выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.

«Вышел на связь, чтобы пожелать вам удачи сегодня. Это, конечно, самые крутые игры в сезоне, вы всe об этом знаете. Уверен, вы обыграете их. Подходите к матчу с холодным рассудком. Выходите на поле и сделайте их! К сожалению, не смогу посмотреть игру, так как у меня матч, но, уверен, вы победите. Удачи!» – сказал Вернблум.

Матч восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры