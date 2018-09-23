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  • Вернблум – футболистам ЦСКА: «Уверен, вы обыграете «Спартак». Сделайте их!»

Вернблум – футболистам ЦСКА: «Уверен, вы обыграете «Спартак». Сделайте их!»

23 сентября 2018, 13:52
13

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум записал видеообращение для футболистов армейской команды накануне дерби со «Спартаком».

Швед выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.

«Вышел на связь, чтобы пожелать вам удачи сегодня. Это, конечно, самые крутые игры в сезоне, вы всe об этом знаете. Уверен, вы обыграете их. Подходите к матчу с холодным рассудком. Выходите на поле и сделайте их! К сожалению, не смогу посмотреть игру, так как у меня матч, но, уверен, вы победите. Удачи!» – сказал Вернблум.

Матч восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Вернблум Понтус
Комментарии (13)
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все_будет_AUDI
1537700093
Понтус с нами
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kolyma999
1537701678
Костолом 0-3 пересмотри.Делальщик.
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Боцман59rus
1537702164
Х.у.я.с.е ...пустоГаловый пару фраз в предложение собрал.)))
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Леха из Твери
1537702612
Еще и в футболке ПАОКа) Позлил поросей)
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Dellleone
1537704177
Понтус - лучший ! Спасибо, уверен ребята так и слелают!
Ответить
VeniaminS
1537704668
Нормально!!!
Ответить
nik55
1537705016
мечты бывшего коновала
Ответить
Mirak92
1537706291
И тебе Понтус удачи с АЕКом
Ответить
prezent2017
1537707140
Кто слишком уверен, того и недерут.
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zigbert
1537713017
Вот только тут не хватает подобных заявлений.
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