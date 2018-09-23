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    Вернблум – футболистам ЦСКА: «Уверен, вы обыграете «Спартак». Сделайте их!»

    Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум записал видеообращение для футболистов армейской команды накануне дерби со «Спартаком».

    Швед выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.

    «Вышел на связь, чтобы пожелать вам удачи сегодня. Это, конечно, самые крутые игры в сезоне, вы всe об этом знаете. Уверен, вы обыграете их. Подходите к матчу с холодным рассудком. Выходите на поле и сделайте их! К сожалению, не смогу посмотреть игру, так как у меня матч, но, уверен, вы победите. Удачи!» – сказал Вернблум.

    Матч восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 23 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.09.2018 13:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 17:30

      Вот только тут не хватает подобных заявлений.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 15:52

      Кто слишком уверен, того и недерут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 23 сентября 2018, 15:38

      И тебе Понтус удачи с АЕКом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Mirak92 23 сентября 2018, 15:48

      Мясные минусуют все)ей богу,хватит позориться и позорить свою команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 23 сентября 2018, 15:19

      Обе стороны достоинны соперники. Пусть кто сильнее и он выиграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 23 сентября 2018, 15:16

      мечты бывшего коновала

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 сентября 2018, 15:11

      Нормально!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 сентября 2018, 15:02

      Понтус - лучший ! Спасибо, уверен ребята так и слелают!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 23 сентября 2018, 14:36

      Еще и в футболке ПАОКа) Позлил поросей)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 23 сентября 2018, 14:29

      Х.у.я.с.е ...пустоГаловый пару фраз в предложение собрал.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      kolyma999 23 сентября 2018, 14:21

      Костолом 0-3 пересмотри.Делальщик.

      -1
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