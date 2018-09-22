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    «Но я ни слова о Каррере». Актер Назаров прочитал стихотворение перед матчем «Спартак» – ЦСКА

    Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров зачитал стихотворение перед матчем восьмого тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 23 сентября.

    Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом»,
    Весною в Грозном примем меры,
    И мы ответим виноватым,
    Но я ни слова о Каррере.
    «Рапиду» никуда не деться,
    В Москве увидимся мы снова,
    И очень пожалеют венцы,
    Но я о Массимо ни слова.
    Всe потому, что битва будет
    Без тормозов и чувства веры,
    А победителей не судят,
    Но я ни слова о Каррере.
    Держите строй! Во имя, ради!
    Сняв скальпы с каждого мяча!
    Не уступайте им ни пяди,
    Но я не говорил «ничья».

    Ранее из-за лайка под стихотворением Назарова отстранили от первой команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.09.2018 10:55
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 10:57

      До него наверное только сейчас дошло что он натворил. Нет никакого уважения к таким "тряпкам".

      3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 сентября 2018, 21:44

      Всё неймётся повару. Стишки с "душком". Сам писал или передал кто? С давних пор продажные журналисты выполняют чьи-то заказы, либо ковыряются в грязном белье, что наглядно показал Малахов со своей передачей про жену Глушакова. Назаров вроде не журналюга, и вообщем-то неплохой артист, но, либо глупый и тупой, либо просто - провакатор. Зачем "зажигать" перед дерби?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 сентября 2018, 20:58

      талантливо литературные негры работают..

      Артист не может написать
      в артиста можно только верить..
      У них особенная стать..
      Нажраться ..и кого-нибудь обсерить..

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 22 сентября 2018, 19:09

      Назар,как Жирик! Прости..ка!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 22 сентября 2018, 15:00

      Отлично сказал! Победа будет доказательством, но только полная победа!

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 22 сентября 2018, 14:49

      Назаров решил сделать всё для скорейшего увольнения Карреры. У тренера ответ может быть только один- результативная игра команды.

      5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2018, 14:40

      Кем Назар себя возомнил? Мотиватором, вершителем судеб или кем? El peas da bolo... По мне у мужика корона голову сильно уже натёрла, вот и мелит всякую фигню.

      7
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 22 сентября 2018, 14:33

      Пиарит себя на горе любимой команды.

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 22 сентября 2018, 14:00

      Ну вот нахуа мутить воду ! трудные времена меняются на хорошие ! и позор редакции Бомбардира с каким то извращенным удовольствием печатающей жареные факты о Спартаке !

      6
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 22 сентября 2018, 13:55

      Какой же он придурок, этот Назаров. И кто его обманул? На тему что он стишки слагать может. Читатели ответили ему стихами намного более высокого класса.

      5
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