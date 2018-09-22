«Но я ни слова о Каррере». Актер Назаров прочитал стихотворение перед матчем «Спартак» – ЦСКА

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров зачитал стихотворение перед матчем восьмого тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 23 сентября.
Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом»,
Весною в Грозном примем меры,
И мы ответим виноватым,
Но я ни слова о Каррере.
«Рапиду» никуда не деться,
В Москве увидимся мы снова,
И очень пожалеют венцы,
Но я о Массимо ни слова.
Всe потому, что битва будет
Без тормозов и чувства веры,
А победителей не судят,
Но я ни слова о Каррере.
Держите строй! Во имя, ради!
Сняв скальпы с каждого мяча!
Не уступайте им ни пяди,
Но я не говорил «ничья».
Ранее из-за лайка под стихотворением Назарова отстранили от первой команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.
Источник: Instagram