«Но я ни слова о Каррере». Актер Назаров прочитал стихотворение перед матчем «Спартак» – ЦСКА

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров зачитал стихотворение перед матчем восьмого тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 23 сентября.

Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом»,

Весною в Грозном примем меры,

И мы ответим виноватым,

Но я ни слова о Каррере.

«Рапиду» никуда не деться,

В Москве увидимся мы снова,

И очень пожалеют венцы,

Но я о Массимо ни слова.

Всe потому, что битва будет

Без тормозов и чувства веры,

А победителей не судят,

Но я ни слова о Каррере.

Держите строй! Во имя, ради!

Сняв скальпы с каждого мяча!

Не уступайте им ни пяди,

Но я не говорил «ничья».

Ранее из-за лайка под стихотворением Назарова отстранили от первой команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.