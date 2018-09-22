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  • «Но я ни слова о Каррере». Актер Назаров прочитал стихотворение перед матчем «Спартак» – ЦСКА

«Но я ни слова о Каррере». Актер Назаров прочитал стихотворение перед матчем «Спартак» – ЦСКА

22 сентября 2018, 10:55
44

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров зачитал стихотворение перед матчем восьмого тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 23 сентября.

Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом»,
Весною в Грозном примем меры,
И мы ответим виноватым,
Но я ни слова о Каррере.
«Рапиду» никуда не деться,
В Москве увидимся мы снова,
И очень пожалеют венцы,
Но я о Массимо ни слова.
Всe потому, что битва будет
Без тормозов и чувства веры,
А победителей не судят,
Но я ни слова о Каррере.
Держите строй! Во имя, ради!
Сняв скальпы с каждого мяча!
Не уступайте им ни пяди,
Но я не говорил «ничья».

Ранее из-за лайка под стихотворением Назарова отстранили от первой команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

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Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (44)
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AHTUNGBOL
1537602903
Типичный провокатор, мерзость..
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Боцман59rus
1537602997
1) Лайки не при чем. 2) Глушаков пешеход. 3) Назаров гандом.
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Project Бабангида
1537603406
клоун этот назаров! примазался к спартаку, что бы прайса подзаработать. реальный болельщик не будет в трудный минуту гнобить любимый клуб. чем то наших либералов напоминает. под видом того что пытаются помочь, по сути осознанно добивают. стихи не о чем,! детский сад.
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Боцман59rus
1537604866
Прекрасные фильмы с красивыми залами увы здесь ни слова о диме Назарове Болей про себя, отстань от футбола - Заметьте и здесь об "актере" ни сЛова
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Рубик Докоян
1537605295
И я скажу, но без базара. Не поминая здесь Назара. Народным можно быть артистом, Как и народным футболистом. И если нет у тебя веры. В футбольном мастерстве Карреры. Играй-ка дедушку Мороза, А то ты всюду как заноза...
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slavа0508
1537605619
Это разве болела?????Один раз команда оступилась и погнал волну.....итак в команде Глушак смуту наводил...а этот так называемый болела всё усугубил...
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Леха из Твери
1537605765
Он такой же заслуженный артист как и Габулов заслуженный мастер спорта!
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ALEXMAN888
1537606038
Вот если честно - я был учшего мнения о Назарове. Я из Беларуси - болею за СПАРТАК, как и многие у нас в стране! (Хотя когда играют Российские, Украинские, Азербайджанские клубы мы болеем и переживаем не хуже чем за наш БАТЭ!!!) Такие как он, как Боярский просто возомнили из себя!!! Ребята - они пиарятся, а МЫ за футбол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Т34
1537606094
Обгадился Назаров, в одночастье потерял миллионы красно-белых, которые относились к нему нормально. А ведь вернуть признание не так-то просто. И будут поддерживать его только разные ловчевы и им подобные, которые на словах душой за Спартак, только душа эта давно уже стала червивой душонкой, пропитанная желчью и дерьмом.
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23RU
1537611364
Скажи Назаров вот зачем ты Опять Карреру "обсераешь"? Зачем перед игрой с "конями" Конфликт в команде раздуваешь? Спартак - Назаров - это СИЛА А ты - Назаров - это ГАДОСТЬ.
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