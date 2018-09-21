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    Кирьяков: «К Каррере должно быть доверие. Не думаю, что сейчас нужно рубить головы»

    Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что руководство «Спартака» должно продолжать доверять Массимо Каррере, несмотря на два подряд поражения.

    В воскресенье красно-белые проиграли «Ахмату» (1:2) в седьмом туре РПЛ, а в четверг уступили «Рапиду» (0:2) в первом туре Лиги Европы.

    «Классическая ситуация: результата нет, поэтому сразу ставят вопрос тренера. Но думаю, что доверие к нему должно быть. Тренер привел команду за долгое время к чемпионству.

    Второе: сейчас настает время сесть за стол и разбираться в ситуации. Руководство должно приложить руку, видя со стороны, что что-то не так внутри команды. И вместе решать, что делать. Не думаю, что сейчас нужно рубить головы», – сказал Кирьяков.

    Источник: Р-Спорт

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    21.09.2018 12:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 15:06

      Поддержу Сергея.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 21 сентября 2018, 13:43

      Валерить... Каррерить... Следующим тренером Спартака может стать Муслера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 21 сентября 2018, 13:19

      В яблочко! Надо дать Каррере время и все наладится. Правда, у нас так не привыкли. Всем бы только рубить с плеча. Ну, никто сейчас из Спартака Реал не сделает! Никто!

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