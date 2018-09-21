Кирьяков: «К Каррере должно быть доверие. Не думаю, что сейчас нужно рубить головы»

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что руководство «Спартака» должно продолжать доверять Массимо Каррере, несмотря на два подряд поражения.

В воскресенье красно-белые проиграли «Ахмату» (1:2) в седьмом туре РПЛ, а в четверг уступили «Рапиду» (0:2) в первом туре Лиги Европы.

«Классическая ситуация: результата нет, поэтому сразу ставят вопрос тренера. Но думаю, что доверие к нему должно быть. Тренер привел команду за долгое время к чемпионству.

Второе: сейчас настает время сесть за стол и разбираться в ситуации. Руководство должно приложить руку, видя со стороны, что что-то не так внутри команды. И вместе решать, что делать. Не думаю, что сейчас нужно рубить головы», – сказал Кирьяков.