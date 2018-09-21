Черчесов: «Надеюсь, что 50 процентов в книге Рабинера будет правдой»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на презентации книги журналиста Игоря Рабинера «Сборная-2018: чемпионы наших сердец». Она посвящена выступлению национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018, где сборная дошла до 1/4 финала.

«Мы завоевали сердца наших болельщиков. Страна объединилась и помогала нам. Если бы мы стали чемпионами мира, было бы меньше пафоса, но больше дела.

Что будет самым интересным в книге? Не знаю, что сочинил мой друг. Но надеюсь, что 50 процентов будет правдой.

Игорь все равно бы написал книгу, и тогда бы она в случае неудачи называлась «Чемпионы разбитых сердец», – рассказал Черчесов.