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    Черчесов: «Надеюсь, что 50 процентов в книге Рабинера будет правдой»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на презентации книги журналиста Игоря Рабинера «Сборная-2018: чемпионы наших сердец». Она посвящена выступлению национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018, где сборная дошла до 1/4 финала.

    «Мы завоевали сердца наших болельщиков. Страна объединилась и помогала нам. Если бы мы стали чемпионами мира, было бы меньше пафоса, но больше дела.

    Что будет самым интересным в книге? Не знаю, что сочинил мой друг. Но надеюсь, что 50 процентов будет правдой.

    Игорь все равно бы написал книгу, и тогда бы она в случае неудачи называлась «Чемпионы разбитых сердец», – рассказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2018 10:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 14:58

      Тут правды может вообще не быть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 21 сентября 2018, 14:54

      Рабинер уезжай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 21 сентября 2018, 12:32

      Хайповщик убогий этот Рабинер

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 21 сентября 2018, 11:48

      Рабинер так себе писака,ему бы романы писать женские

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 10:40

      Рецензентом книги пусть выступит Сергей Кирьяков со своими аргументами...

      3
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