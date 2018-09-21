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  • Черчесов: «Надеюсь, что 50 процентов в книге Рабинера будет правдой»

Черчесов: «Надеюсь, что 50 процентов в книге Рабинера будет правдой»

21 сентября 2018, 10:30
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на презентации книги журналиста Игоря Рабинера «Сборная-2018: чемпионы наших сердец». Она посвящена выступлению национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018, где сборная дошла до 1/4 финала.

«Мы завоевали сердца наших болельщиков. Страна объединилась и помогала нам. Если бы мы стали чемпионами мира, было бы меньше пафоса, но больше дела.

Что будет самым интересным в книге? Не знаю, что сочинил мой друг. Но надеюсь, что 50 процентов будет правдой.

Игорь все равно бы написал книгу, и тогда бы она в случае неудачи называлась «Чемпионы разбитых сердец», – рассказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1537515639
Рецензентом книги пусть выступит Сергей Кирьяков со своими аргументами...
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алдан2014
1537519733
Рабинер так себе писака,ему бы романы писать женские
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кузнецов артем
1537522325
Хайповщик убогий этот Рабинер
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Alllex68
1537530896
Рабинер уезжай!
Ответить
zigbert
1537531136
Тут правды может вообще не быть.
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