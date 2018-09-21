Мхитарян: «Арсенал» играет в Лиге Европы не просто ради участия, а для победы»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о важности побед в матчах Лиги Европы для его команды.

«Эмери трижды побеждал в турнире, он очень важен для нас. По этой причине мы играем в нем не просто ради участия, а для победы. Если выиграем Лигу Европы, то получим место в Лиге чемпионов.

Поэтому мы будем стараться побеждать в каждом матче, а дальше будет видно», – сказал Мхитарян.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Ворскла» завершился со счетом 4:2.