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  • Мхитарян: «Арсенал» играет в Лиге Европы не просто ради участия, а для победы»

Мхитарян: «Арсенал» играет в Лиге Европы не просто ради участия, а для победы»

21 сентября 2018, 08:54
4

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о важности побед в матчах Лиги Европы для его команды.

«Эмери трижды побеждал в турнире, он очень важен для нас. По этой причине мы играем в нем не просто ради участия, а для победы. Если выиграем Лигу Европы, то получим место в Лиге чемпионов.

Поэтому мы будем стараться побеждать в каждом матче, а дальше будет видно», – сказал Мхитарян.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Ворскла» завершился со счетом 4:2.

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Арсенал Ворскла Мхитарян Генрих Эмери Унаи
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1537509705
Если вам " Ворскла" забивает два гола в домашнем матче, то с такой игрой в защите рассчитывать на победу в ЛЕ не приходится.
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Антон bx14e
1537511861
Обидно будет за Венгера,если это случиться..
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mihail200606
1537512393
но пропускать дома 2 от какой то ворсклы это как то неубедительно...
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zigbert
1537528941
У Эмери по этой части ,богатый опыт.
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