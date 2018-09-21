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    Мхитарян: «Арсенал» играет в Лиге Европы не просто ради участия, а для победы»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о важности побед в матчах Лиги Европы для его команды.

    «Эмери трижды побеждал в турнире, он очень важен для нас. По этой причине мы играем в нем не просто ради участия, а для победы. Если выиграем Лигу Европы, то получим место в Лиге чемпионов.

    Поэтому мы будем стараться побеждать в каждом матче, а дальше будет видно», – сказал Мхитарян.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Ворскла» завершился со счетом 4:2.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    21.09.2018 08:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 14:22

      У Эмери по этой части ,богатый опыт.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 сентября 2018, 09:46

      но пропускать дома 2 от какой то ворсклы это как то неубедительно...

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 сентября 2018, 09:37

      Обидно будет за Венгера,если это случиться..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 09:01

      Если вам " Ворскла" забивает два гола в домашнем матче, то с такой игрой в защите рассчитывать на победу в ЛЕ не приходится.

      2
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