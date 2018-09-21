Семак: «Результат с «Копенгагеном» по игре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился наблюдениями после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (1:1).
– Группа ровная, игра получилась такой же. Результат по игре. В первом тайме смотрелись не лучшим образом, второй тайм провели лучше. Был шанс победить, но не удалось забить второй мяч. Повторюсь, результат по игре.
– Второй тайм был проигран. С чем это связано?
– Нельзя путать качество игры с результатом, это не всегда одно и то же.
– Прокомментируйте необязательные карточки Маркизио и Дзюбы.
– Это игра, эмоции. Карточка Маркизио за срыв атаки, он принял правильное решение. Дзюба принял неправильное решение, но в конкретном случае его можно понять.
Источник: Sports.ru