Семак: «Результат с «Копенгагеном» по игре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился наблюдениями после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (1:1).

– Группа ровная, игра получилась такой же. Результат по игре. В первом тайме смотрелись не лучшим образом, второй тайм провели лучше. Был шанс победить, но не удалось забить второй мяч. Повторюсь, результат по игре.

– Второй тайм был проигран. С чем это связано?

– Нельзя путать качество игры с результатом, это не всегда одно и то же.

– Прокомментируйте необязательные карточки Маркизио и Дзюбы.

– Это игра, эмоции. Карточка Маркизио за срыв атаки, он принял правильное решение. Дзюба принял неправильное решение, но в конкретном случае его можно понять.