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    Семак: «Результат с «Копенгагеном» по игре»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился наблюдениями после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (1:1).

    – Группа ровная, игра получилась такой же. Результат по игре. В первом тайме смотрелись не лучшим образом, второй тайм провели лучше. Был шанс победить, но не удалось забить второй мяч. Повторюсь, результат по игре.

    – Второй тайм был проигран. С чем это связано?

    – Нельзя путать качество игры с результатом, это не всегда одно и то же.

    – Прокомментируйте необязательные карточки Маркизио и Дзюбы.

    – Это игра, эмоции. Карточка Маркизио за срыв атаки, он принял правильное решение. Дзюба принял неправильное решение, но в конкретном случае его можно понять.

    Источник: Sports.ru

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    21.09.2018 01:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 13:04

      Результат игры и ее качество не всегда могут совпадать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 21 сентября 2018, 09:57

      Посмотрим на остававшийся игры. Удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 07:48

      Счёт по игре, но игра-то какая ?...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 21 сентября 2018, 07:29

      Не гоже клубу с омбициями ЛЧ. Играть в Копенгагене на ничью

      0
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      Рейтинг: +28

      Дима96 21 сентября 2018, 06:30

      Какой же он всё-таки грамотный специалист и скромный человек. Без лишнего выпендрёжа

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 сентября 2018, 06:15

      Получше надо было играть...

      0
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