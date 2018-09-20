Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном»

По игре нужно было выигрывать,ну да ладно, за проход Зины не сомневаюсь.
«Зенит» провел первый матч группового этапа Лиги Европы. Соперником был «Копенгаген», который ушел от поражения благодаря голу во втором тайме.
У россиян единственный гол забил словацкий полузащитник Роберт Мак. Он поразил ворота в последние три минуты первого тайма.
Лига Европы. Группа С. 1-й тур
Копенгаген (Дания) – Зенит (Россия) -1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Мак, 44; 1:1 – Сотириу, 63.
«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Фишер, Томсен (Фальк, 61), Зека, Н’Дойе, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сотириу (Грегуш, 77), Сков.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Нету, Паредес, Иванович, Дриусси (Шатов, 79), Кузяев (Заболотный, 89), Смольников, Мак (Маркизио, 58), Ерохин, Дзюба.
Предупреждения: Бойлесен, 37; Бьелланд, 69 – Дзюба, 90+1; Маркизио, 90+4.