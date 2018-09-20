Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном»

«Зенит» провел первый матч группового этапа Лиги Европы. Соперником был «Копенгаген», который ушел от поражения благодаря голу во втором тайме.

У россиян единственный гол забил словацкий полузащитник Роберт Мак. Он поразил ворота в последние три минуты первого тайма.

Лига Европы. Группа С. 1-й тур

Копенгаген (Дания) – Зенит (Россия) -1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мак, 44; 1:1 – Сотириу, 63.

«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Фишер, Томсен (Фальк, 61), Зека, Н’Дойе, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сотириу (Грегуш, 77), Сков.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Нету, Паредес, Иванович, Дриусси (Шатов, 79), Кузяев (Заболотный, 89), Смольников, Мак (Маркизио, 58), Ерохин, Дзюба.

Предупреждения: Бойлесен, 37; Бьелланд, 69 – Дзюба, 90+1; Маркизио, 90+4.

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