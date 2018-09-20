Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном»

    «Зенит» провел первый матч группового этапа Лиги Европы. Соперником был «Копенгаген», который ушел от поражения благодаря голу во втором тайме.

    У россиян единственный гол забил словацкий полузащитник Роберт Мак. Он поразил ворота в последние три минуты первого тайма.

    Лига Европы. Группа С. 1-й тур

    Копенгаген (Дания) – Зенит (Россия) -1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мак, 44; 1:1 – Сотириу, 63.

    «Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Фишер, Томсен (Фальк, 61), Зека, Н’Дойе, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сотириу (Грегуш, 77), Сков.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Нету, Паредес, Иванович, Дриусси (Шатов, 79), Кузяев (Заболотный, 89), Смольников, Мак (Маркизио, 58), Ерохин, Дзюба.

    Предупреждения: Бойлесен, 37; Бьелланд, 69 – Дзюба, 90+1; Маркизио, 90+4.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2018 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 сентября 2018, 16:24

      По игре нужно было выигрывать,ну да ладно, за проход Зины не сомневаюсь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 09:46

      Результат для Зенита приемлемый. Копенгаген предстал хорошо сбалансированным коллективом.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 09:15

      Чемпионский график - ничья в гостях, победа дома.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 сентября 2018, 05:07

      Обидно что не сумели дожать датчан.Хотя по большому счёту сами в этом и виноваты.Слишком рано уверовали в победу.Нужно было второй мяч забивать,а не удерживать минимальный счёт.После пропущенного пока отошли,пока встряхнулись...время то и ушло..Жаль,очень жаль.Хотя ничья на выезде это тоже нормально.Дома питерцы обязательно должны этих датчан раскатывать в одну калитку.Удачи в еврокубках Зенит!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Krossmen73 21 сентября 2018, 09:17

      Семак очень рационален. Победы с минимальным счетом, но это победы. В ЛЕ экономит силы, потому как играет на 2 фронта. А сейчас третий - Кубок РФ прибавится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 сентября 2018, 02:05

      Семак полный ноль!Когда нужно было усиливать атаку он меняет Мака на защитника(что за кон чена я глупость),потом он начинает наращивать атаку...Семак просто прохлебал этот матч как тренер,всё что он пытался сделать с командой было в минус...хоть отскочили ладно.Виноват в этой ничье Семак!Кузяев вообще никакой и он должен был уйти с поля в конце первого тайма...я считаю что Семак просрал победу глупыми действиями типо аля Уфа я в домике.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha > 3a zenit 21 сентября 2018, 08:47

      Богданыч увидел, что команда начала сдавать физически. Полузащита с трудом возвращалась обратно при атаках датчан. Поэтому и было принято решение менять полузащитника. И Маркизио не защитник. Единственная ошибка в данном случае - это замена Мака, а не Кузяева. Так как вина в голе, после этой самой замены, была именно в ошибке Далляра. Сыграй он на фланге в подкате, поагрессивнее, гола бы не было.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > neveldomha 21 сентября 2018, 17:28

      ну так меняй ПЗ,освежай игру...выпусти на 50+ минуте Шатова,Заболотного,убери Дзюбу и Кузяева.Нахрена менять Мака.Это понятно что у каждого своё видение игры и каждый по своему желает команде добра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2018, 00:37

      Лучшим был старикашка Анюков. Весь фланг вычищал. И как всегда понравился Лунев. Молодец, ничего не боится!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha > prezent2017 21 сентября 2018, 08:49

      А Маркизио последние 10 минут. После адаптации, он в атаку куда получше будет, чем Паредес.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 сентября 2018, 00:19

      Рано обороты сбросили -- надо играть на победу до конца -- нельзя так !!!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Zenmaster 21 сентября 2018, 00:35

      Ведущие игроки выдохлись. Дзюба, Ерохин и Кузяев пашут на несколько фронтов, включая сборную. Без них сборной хана.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 21 сентября 2018, 00:18

      Видно, что Маркизио игрок высокого класса, и уже находит общий язык с игроками.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 > starche 21 сентября 2018, 00:20

      Так же видно, что возрастной, буден надеяться что доберет форму.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > starche 21 сентября 2018, 02:06

      нехера не видно,он вообще там не нужен был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 21 сентября 2018, 00:17

      С учетом кондиций результат в плюс.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2018, 00:17

      зачем все это если нет мастерства

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11