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Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном»

20 сентября 2018, 23:52
43

«Зенит» провел первый матч группового этапа Лиги Европы. Соперником был «Копенгаген», который ушел от поражения благодаря голу во втором тайме.

У россиян единственный гол забил словацкий полузащитник Роберт Мак. Он поразил ворота в последние три минуты первого тайма.

Лига Европы. Группа С. 1-й тур

Копенгаген (Дания) – Зенит (Россия) -1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мак, 44; 1:1 – Сотириу, 63.

«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Фишер, Томсен (Фальк, 61), Зека, Н’Дойе, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сотириу (Грегуш, 77), Сков.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Нету, Паредес, Иванович, Дриусси (Шатов, 79), Кузяев (Заболотный, 89), Смольников, Мак (Маркизио, 58), Ерохин, Дзюба.

Предупреждения: Бойлесен, 37; Бьелланд, 69 – Дзюба, 90+1; Маркизио, 90+4.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Копенгаген Зенит
Комментарии (43)
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insider_retro
1537476856
Пойдёт... Временами не плохо, но персонально многие игроки сыграли хуже необходимого... Ерохин м Смольников стабильно и беспросветно деревянные... А от последнего, вместе с молодостью, ушли азарт и полезность... С полпинка не прокатило...
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Shaitan.
1537476915
Жалко не дожали как ЦСКА вчера, а так вполне неплохо смотрелись Только Смольников с Ерохиным как обычно..
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cska-62
1537476993
Ну, ладно, было ли вне игры, когда датчане сравняли счёт или нет, с ходу трудно ответить. Повторы с неудобных ракурсов. Но за что Дзюбе "горчичник" судья дал? Он вообще бежал как невинная овечка к мячу, и его за майку руками хватали... !!! :-)))
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Рубик Докоян
1537477257
Функционала не хватает на весь матч у многих игроков " Зенита" как и техники обращения с мячом, как от забора отскакивает при приёме мяч. Теперь надо восстановиться перед игрой с "Локо",игра будет тяжёлой и напряжённой.
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Swamp_07
1537477877
Ерохину после общей тренировки надо неистово заниматься индивидуально с мячом!
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Garrincha58
1537478112
вот это наш уровень российского клубного футбола Копенгаген Ахсисар Рапид Виктория зато какие бабки у нас крутятся этим командам и снились и спрашивается зачем это все!??? смотреть на это больно и обидно когда ЗМС наши хваленые не могут ударить по воротам принять мяч или отдать пас
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Zenmaster
1537478360
Рано обороты сбросили -- надо играть на победу до конца -- нельзя так !!!
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prezent2017
1537479478
Лучшим был старикашка Анюков. Весь фланг вычищал. И как всегда понравился Лунев. Молодец, ничего не боится!
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Krossmen73
1537495625
Обидно что не сумели дожать датчан.Хотя по большому счёту сами в этом и виноваты.Слишком рано уверовали в победу.Нужно было второй мяч забивать,а не удерживать минимальный счёт.После пропущенного пока отошли,пока встряхнулись...время то и ушло..Жаль,очень жаль.Хотя ничья на выезде это тоже нормально.Дома питерцы обязательно должны этих датчан раскатывать в одну калитку.Удачи в еврокубках Зенит!
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zigbert
1537512361
Результат для Зенита приемлемый. Копенгаген предстал хорошо сбалансированным коллективом.
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