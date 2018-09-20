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Боккетти: «Спартак» лучше «Рапида»

20 сентября 2018, 23:22
14

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (0:2). Итальянец не считает, что австрийцы лучше красно-белых.

«Нужна была компактность. Открыли фланг, и были комбинации. Сегодня нам не хватало последнего паса, моменты были. Поражение от «Рапида» — уровень «Спартака»? Конечно, это неприятно.

Сегодня мы проиграли, но думаю, что «Спартак» лучше «Рапида», хотя результат другой», – сказал защитник.

Следующий матч «Спартака» – против ЦСКА.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия. Премьер-лига Рапид Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (14)
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derrik2000
1537475240
Ага! А Москва лучше и больше Вены. ))))))))))))))))))))))
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prezent2017
1537478275
Чего же тогда продули, раз лучше?
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starche
1537478686
Опять не закусывал!?
Ответить
Кулёк соли
1537478849
Лучше,только Рапид выигрывает.
Ответить
docndoc
1537489989
А зачем нам тогда ворота? Ну их... Пусть судьи по общему впечатлению победу присуждают, или ещё лучше - устроим СМС-голосование?
Ответить
Фотон
1537494490
Так докажите! Только не словами после матча, а на поле, в игре.
Ответить
Дядя Серёжа
1537503327
Ровно в 2 раза.
Ответить
Рубик Докоян
1537503792
А "французский валидол" лучше "миллеровки", но и он настроение не поднимает от вашей игры и результатов.
Ответить
FaTeK1945ru
1537512940
...любят итальянцы крутые слова,а на деле ПШИК .
Ответить
a-rakhmatov
1537541449
Макаронник бредит!....профуцанил в защите два гола от Рапида и несет ерунду....играть надо нормально, а не сотрясать воздух...
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