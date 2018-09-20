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    Боккетти: «Спартак» лучше «Рапида»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (0:2). Итальянец не считает, что австрийцы лучше красно-белых.

    «Нужна была компактность. Открыли фланг, и были комбинации. Сегодня нам не хватало последнего паса, моменты были. Поражение от «Рапида» — уровень «Спартака»? Конечно, это неприятно.

    Сегодня мы проиграли, но думаю, что «Спартак» лучше «Рапида», хотя результат другой», – сказал защитник.

    Следующий матч «Спартака» – против ЦСКА.

    «Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2018 23:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2018, 17:50

      Макаронник бредит!....профуцанил в защите два гола от Рапида и несет ерунду....играть надо нормально, а не сотрясать воздух...

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 21 сентября 2018, 09:55

      ...любят итальянцы крутые слова,а на деле ПШИК .

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 07:23

      А "французский валидол" лучше "миллеровки", но и он настроение не поднимает от вашей игры и результатов.

      3
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 сентября 2018, 07:15

      Ровно в 2 раза.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 сентября 2018, 04:48

      Так докажите! Только не словами после матча, а на поле, в игре.

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 21 сентября 2018, 03:33

      А зачем нам тогда ворота? Ну их... Пусть судьи по общему впечатлению победу присуждают, или ещё лучше - устроим СМС-голосование?

      2
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 21 сентября 2018, 02:23

      ЛООООООЛ

      0
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 21 сентября 2018, 00:27

      Лучше,только Рапид выигрывает.

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 сентября 2018, 00:24

      Опять не закусывал!?

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 21 сентября 2018, 00:20

      Возможно в Плэй Стэйшн ))

      0
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