Боккетти: «Спартак» лучше «Рапида»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (0:2). Итальянец не считает, что австрийцы лучше красно-белых.

«Нужна была компактность. Открыли фланг, и были комбинации. Сегодня нам не хватало последнего паса, моменты были. Поражение от «Рапида» — уровень «Спартака»? Конечно, это неприятно.

Сегодня мы проиграли, но думаю, что «Спартак» лучше «Рапида», хотя результат другой», – сказал защитник.

Следующий матч «Спартака» – против ЦСКА.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо