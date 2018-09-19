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    Канчельскис – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Что за глупости творятся?»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал решение тренерского штаба «Спартака» отстранить Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок за поддержку критики в адрес Массимо Карреры.

    «Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие – обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад.

    Что за глупости творятся? Из-за этого нужно отстранять от тренировок? Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том, какие лайки у Глушакова и Ещенко.

    Дмитрий Назаров – эмоциональный человек, болельщик со стажем, очень переживает за «Спартак», и я его прекрасно понимаю. Ему, конечно, обидно, он имеет право выражать свое мнение. Но если мы будем обращать на все внимание, не знаю, что будет с нами. Мы уже забыли про футбол. Обсуждаем какие-то лайки – безобразие!» – сказал Канчельскис.

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: Rusfootball.info

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    19.09.2018 11:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 12:03

      Надо быть внутри команды прежде чем делать такие выводы. А Назаров не болельщик а псевдо болельщик.

      3
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 19 сентября 2018, 15:11

      Впервые соглашусь с Канчельскисом.

      1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 19 сентября 2018, 14:14

      а да при Черчесове Спартак был более-менее, один сезон десять лет назад

      -1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 19 сентября 2018, 14:13

      я активно слежу за РФПЛ где то с первого чемпионства Локо, в начале нулевых. На моей памяти спартак всегда хандрил, какой то хаос был в команде, какие то глупейшие провальные трансферы, нарциссические высказывания руководство и тд... И только Каррера смог сделать так что бы команда заиграла, почему его все всегда поносят??? БЛИН без него максимум спартака копа дель соль... Молитесь на Карреру, почему болелы спартака такие отбитые???

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      Рейтинг: +1501

      777+ 19 сентября 2018, 13:39

      За 16-ть лет Спартак один раз стал чемпионом, а вот по всяким дрязгам, скандальным увольнениям, назначениям, отчислениям, а теперь вот и по лайкам и т.д. - бесспорный чемпион!!!....))) И это печально......

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      Рейтинг: +5072

      Т34 19 сентября 2018, 13:33

      Бывают эмоции, но здесь налицо не только недовольство тренером, но и грубая насмешка над его работой. Причем не просто насмешка, а вынос этого сочиненного пасквиля на общественное обозрение. Устроил театр одного актера, не задумываясь о последствиях, наплевав на то, что это не пойдет на пользу команде, за которую ты болеешь. Самая настоящая провокация, которая сработала. Уже стали заявлять, что настала пора новых революций в Спартаке.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 сентября 2018, 13:09

      "Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет?"
      Срок будет,у нас в правительстве лайки и репосты это по ходу основные проблемы народа

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 сентября 2018, 13:09

      То что в команде творится не ладное ,это точно! На пользу команде конфликты не пойдут!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 сентября 2018, 12:53

      Ну если вспомнить как травил Черчесова после товарняков и сейчас встает на сторону игроков, походу у него какой то пунктик на тренеров просто

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 сентября 2018, 12:45

      Хорош дурака включать, дело не в лайках!

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