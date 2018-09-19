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  • Канчельскис – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Что за глупости творятся?»

Канчельскис – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Что за глупости творятся?»

19 сентября 2018, 11:47
13

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал решение тренерского штаба «Спартака» отстранить Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок за поддержку критики в адрес Массимо Карреры.

«Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие – обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад.

Что за глупости творятся? Из-за этого нужно отстранять от тренировок? Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том, какие лайки у Глушакова и Ещенко.

Дмитрий Назаров – эмоциональный человек, болельщик со стажем, очень переживает за «Спартак», и я его прекрасно понимаю. Ему, конечно, обидно, он имеет право выражать свое мнение. Но если мы будем обращать на все внимание, не знаю, что будет с нами. Мы уже забыли про футбол. Обсуждаем какие-то лайки – безобразие!» – сказал Канчельскис.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Канчельскис Андрей
Комментарии (13)
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Alllex68
1537346984
Всё норм. Ещё бы Комбарова прихватили и команда бы очистилась от грязи
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mialkov
1537347793
Думаю, "лайки" здесь не причем, охлаждение отношений началось еще в том сезоне.
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filosof sparty
1537350338
Хорош дурака включать, дело не в лайках!
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GoldPlayFIFARus9
1537351798
"Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет?" Срок будет,у нас в правительстве лайки и репосты это по ходу основные проблемы народа
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Т34
1537353194
Бывают эмоции, но здесь налицо не только недовольство тренером, но и грубая насмешка над его работой. Причем не просто насмешка, а вынос этого сочиненного пасквиля на общественное обозрение. Устроил театр одного актера, не задумываясь о последствиях, наплевав на то, что это не пойдет на пользу команде, за которую ты болеешь. Самая настоящая провокация, которая сработала. Уже стали заявлять, что настала пора новых революций в Спартаке.
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777+
1537353597
За 16-ть лет Спартак один раз стал чемпионом, а вот по всяким дрязгам, скандальным увольнениям, назначениям, отчислениям, а теперь вот и по лайкам и т.д. - бесспорный чемпион!!!....))) И это печально......
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Vagner44
1537355597
я активно слежу за РФПЛ где то с первого чемпионства Локо, в начале нулевых. На моей памяти спартак всегда хандрил, какой то хаос был в команде, какие то глупейшие провальные трансферы, нарциссические высказывания руководство и тд... И только Каррера смог сделать так что бы команда заиграла, почему его все всегда поносят??? БЛИН без него максимум спартака копа дель соль... Молитесь на Карреру, почему болелы спартака такие отбитые???
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Vagner44
1537355677
а да при Черчесове Спартак был более-менее, один сезон десять лет назад
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алдан2014
1537359097
Впервые соглашусь с Канчельскисом.
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zigbert
1537434187
Надо быть внутри команды прежде чем делать такие выводы. А Назаров не болельщик а псевдо болельщик.
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