Канчельскис – об отстранении Глушакова и Ещенко: «Что за глупости творятся?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал решение тренерского штаба «Спартака» отстранить Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок за поддержку критики в адрес Массимо Карреры.

«Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие – обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад.

Что за глупости творятся? Из-за этого нужно отстранять от тренировок? Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том, какие лайки у Глушакова и Ещенко.

Дмитрий Назаров – эмоциональный человек, болельщик со стажем, очень переживает за «Спартак», и я его прекрасно понимаю. Ему, конечно, обидно, он имеет право выражать свое мнение. Но если мы будем обращать на все внимание, не знаю, что будет с нами. Мы уже забыли про футбол. Обсуждаем какие-то лайки – безобразие!» – сказал Канчельскис.

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят