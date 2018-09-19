Тухель: «ПСЖ» надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы решать исход матчей в свою пользу»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил после проигранного выездного матча «Ливерпулю» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, что продолжит делать ставку на атакующий футбол.

«Мы выдали отличный первый тайм, по итогам которого «Ливерпуль» не заслуживал преимущества в два мяча. Но даже в этой ситуации мы не сдались и играли смело. После перерыва мы слишком легко расставались с мячом. Мы по-прежнему верим в свою организацию игры в обороне. В концовке пришлось тяжело, но поражения мы не заслуживали.

Мы должны агрессивнее идти вперед, но это был всего лишь первый мой матч (во главе «ПСЖ» в Лиге чемпионов – прим. «Бомбардира»). Надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы мы могли решать исход упорных матчей в свою пользу. Верю, что ребята прибавят в следующих матчах.

У Мбаппе есть все шансы прибавить. Как и Неймар, он всегда опасен. Сегодня у него был очень непростой матч, но он всегда представляет угрозу, когда находится на поле. Момент в концовке может встряхнуть его и послужить мотивацией для дальнейшего роста», – сказал немецкий специалист.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:2.