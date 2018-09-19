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  • Тухель: «ПСЖ» надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы решать исход матчей в свою пользу»

Тухель: «ПСЖ» надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы решать исход матчей в свою пользу»

19 сентября 2018, 06:10
5

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил после проигранного выездного матча «Ливерпулю» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, что продолжит делать ставку на атакующий футбол.

«Мы выдали отличный первый тайм, по итогам которого «Ливерпуль» не заслуживал преимущества в два мяча. Но даже в этой ситуации мы не сдались и играли смело. После перерыва мы слишком легко расставались с мячом. Мы по-прежнему верим в свою организацию игры в обороне. В концовке пришлось тяжело, но поражения мы не заслуживали.

Мы должны агрессивнее идти вперед, но это был всего лишь первый мой матч (во главе «ПСЖ» в Лиге чемпионов – прим. «Бомбардира»). Надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы мы могли решать исход упорных матчей в свою пользу. Верю, что ребята прибавят в следующих матчах.

У Мбаппе есть все шансы прибавить. Как и Неймар, он всегда опасен. Сегодня у него был очень непростой матч, но он всегда представляет угрозу, когда находится на поле. Момент в концовке может встряхнуть его и послужить мотивацией для дальнейшего роста», – сказал немецкий специалист.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:2.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Неймар Мбаппе Килиан Тухель Томас
Комментарии (5)
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Vladislaf
1537327413
Мы наверное разные матчи смотрели. что первый что второй тайм ПСЖ играли плохо. По сути парижане за всю игру создали два момента и забили оба. Первый после возможного офсайда у Кавани(у Ливерпуля атака с первым забитым начиналась с офсайда, так что квиты) и второй после обреза Саллаха на своей половине поля.
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Михаил Шевченко
1537328819
отличный матч,отличное начало евросезона для болельщиков!!!!!!
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САНЁК17
1537332981
Вот это трио как то не дружит
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Патронташ
1537334028
У ПСЖ второй сезон с приходом Неймара есть набор отличных игроков.Для побед в чемпе Франции их индивидуального класса хватает. Но как только в ЛЧ возникает сильный соперник с поставленной командной игрой, ПСЖ ,в виду отсутствия оной, сбивается на индивидуальную игру и проигрывает. Без единой команды с четким поставленным игровым рисунком, взаимной подстраховки и полной самоотдачи в ЛЧ ничего серьезного не выиграть. А у ПСЖ всего этого не просматривается.
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zigbert
1537432022
ПСЖ все же по силам выйти из группы.
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