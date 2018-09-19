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    Тухель: «ПСЖ» надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы решать исход матчей в свою пользу»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил после проигранного выездного матча «Ливерпулю» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, что продолжит делать ставку на атакующий футбол.

    «Мы выдали отличный первый тайм, по итогам которого «Ливерпуль» не заслуживал преимущества в два мяча. Но даже в этой ситуации мы не сдались и играли смело. После перерыва мы слишком легко расставались с мячом. Мы по-прежнему верим в свою организацию игры в обороне. В концовке пришлось тяжело, но поражения мы не заслуживали.

    Мы должны агрессивнее идти вперед, но это был всего лишь первый мой матч (во главе «ПСЖ» в Лиге чемпионов – прим. «Бомбардира»). Надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы мы могли решать исход упорных матчей в свою пользу. Верю, что ребята прибавят в следующих матчах.

    У Мбаппе есть все шансы прибавить. Как и Неймар, он всегда опасен. Сегодня у него был очень непростой матч, но он всегда представляет угрозу, когда находится на поле. Момент в концовке может встряхнуть его и послужить мотивацией для дальнейшего роста», – сказал немецкий специалист.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:2.

    Источник: УЕФА

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    19.09.2018 06:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:27

      ПСЖ все же по силам выйти из группы.

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 19 сентября 2018, 08:13

      У ПСЖ второй сезон с приходом Неймара есть набор отличных игроков.Для побед в чемпе Франции их индивидуального класса хватает. Но как только в ЛЧ возникает сильный соперник с поставленной командной игрой, ПСЖ ,в виду отсутствия оной, сбивается на индивидуальную игру и проигрывает. Без единой команды с четким поставленным игровым рисунком, взаимной подстраховки и полной самоотдачи в ЛЧ ничего серьезного не выиграть. А у ПСЖ всего этого не просматривается.

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 сентября 2018, 07:56

      Вот это трио как то не дружит

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 сентября 2018, 06:46

      отличный матч,отличное начало евросезона для болельщиков!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +208

      Vladislaf 19 сентября 2018, 06:23

      Мы наверное разные матчи смотрели. что первый что второй тайм ПСЖ играли плохо. По сути парижане за всю игру создали два момента и забили оба. Первый после возможного офсайда у Кавани(у Ливерпуля атака с первым забитым начиналась с офсайда, так что квиты) и второй после обреза Саллаха на своей половине поля.

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