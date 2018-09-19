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  • Семин – о разгроме от «Галатасарая»: «Ничего страшного, переживем»

Семин – о разгроме от «Галатасарая»: «Ничего страшного, переживем»

19 сентября 2018, 00:38
25

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3). Специалист не считает, что случилось нечто страшное.

«0:3? Ничего страшного. Наделали грубых и простых ошибок. В Лиге чемпионов за такое очень быстро наказывают.

Пропустив быстрый гол, мы имели преимущество и моменты, чтобы сравнять счет. Но второй мяч — это такая элементарщина! В стенку вместо пяти человек поставили четырех. Этот гол все и решил. Была ли это ошибка Гилерме? Это ошибка всех нас, всей команды.

Третий гол никакой роли уже не играл. Мы пытались отыграться большими силами, но пропустили контратаку. Вот и все. Большие претензии к игрокам только за эти ошибки. А в целом они очень старались и работали. Первый блин оказался комом.

Мы примем полезную критику, но не будем принимать ту, которая будет сделана специально. А в целом могу сказать, что не критикуют тех, кто ничего не делает. Это жизнь, переживем, для нас это будет большим уроком. Мы должны играть проще и такие ошибки не допускать», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

После первого тура россияне заняли последнюю строчку в квартете.

«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Галатасарай Локомотив Семин Юрий
Комментарии (25)
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vladik12
1537306813
Он прав. Выигрывайте следующий матч - и ситуация существенно изменится.
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babenko1977
1537308184
Поддержим Локо и семина
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ivanthebest
1537309752
В ЛЧ каждый гол играет очень важную роль, а тем более в такой ровной группе... Хотя как ровной... Паровозы похоже поедут отсюда с 4-го места без особого зацепа очков...
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prezent2017
1537313322
А в целом они очень старались и работали. Ну и наработали!
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Kollljan
1537329821
Позорище!!!
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SPACE TRUCKIN
1537334108
Палыч! нас **.ут а мы крепчаем? Не вижу за счёт чего и кого Локо поборется хотя бы за 3 место...
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Рубик Докоян
1537334256
Преимущество и моменты надо реализовывать в голы, а у " Локо" с этим большие проблемы в этом сезоне.
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Axe111
1537335499
Конечно ничего страшного. Аватар спартачка за деньги бюджетников в европе позорит страну! СЛИЗНИ
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ilichkadr
1537340867
Соглашусь с Палычем только в одном, что третий гол никакой роли уже не играл. В ЛЧ надо набирать очки, а не надеяться на лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Если Локо ещё и проиграет Зениту в следующем туре, то можно в ЛЧ сливать воду.
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zigbert
1537431045
Из поражения надо сделать выводы и настраиваться на следующие матчи.
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