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    Семин – о разгроме от «Галатасарая»: «Ничего страшного, переживем»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3). Специалист не считает, что случилось нечто страшное.

    «0:3? Ничего страшного. Наделали грубых и простых ошибок. В Лиге чемпионов за такое очень быстро наказывают.

    Пропустив быстрый гол, мы имели преимущество и моменты, чтобы сравнять счет. Но второй мяч — это такая элементарщина! В стенку вместо пяти человек поставили четырех. Этот гол все и решил. Была ли это ошибка Гилерме? Это ошибка всех нас, всей команды.

    Третий гол никакой роли уже не играл. Мы пытались отыграться большими силами, но пропустили контратаку. Вот и все. Большие претензии к игрокам только за эти ошибки. А в целом они очень старались и работали. Первый блин оказался комом.

    Мы примем полезную критику, но не будем принимать ту, которая будет сделана специально. А в целом могу сказать, что не критикуют тех, кто ничего не делает. Это жизнь, переживем, для нас это будет большим уроком. Мы должны играть проще и такие ошибки не допускать», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    После первого тура россияне заняли последнюю строчку в квартете.

    «Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 00:38
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:10

      Из поражения надо сделать выводы и настраиваться на следующие матчи.

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      Рейтинг: +115

      berda2003 19 сентября 2018, 14:25

      всё правильно сказал, единственное по "скромности" забыл, что это не последнее разгромное поражение, и блины комом посыпятся один за одним...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 11:47

      ЮрШпалыч, не пора ли на покой?

      0
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      Рейтинг: +17867

      ilichkadr 19 сентября 2018, 10:07

      Соглашусь с Палычем только в одном, что третий гол никакой роли уже не играл. В ЛЧ надо набирать очки, а не надеяться на лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Если Локо ещё и проиграет Зениту в следующем туре, то можно в ЛЧ сливать воду.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > ilichkadr 19 сентября 2018, 11:28

      Думаю, если Локо проиграет в воскресенье, Палыч отправится рыбу ловить на Клязьму. А жаль дядьку.

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      Рейтинг: +17867

      ilichkadr > Grey33 19 сентября 2018, 13:37

      Место уже забито Романцевым. Палыча действительно жаль, но полагаю, что ему уже пора на заслуженный покой. На хлеб с икрой и маслом он заработал.

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 19 сентября 2018, 08:38

      Конечно ничего страшного. Аватар спартачка за деньги бюджетников в европе позорит страну! СЛИЗНИ

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 сентября 2018, 08:17

      Преимущество и моменты надо реализовывать в голы, а у " Локо" с этим большие проблемы в этом сезоне.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 19 сентября 2018, 08:15

      Палыч! нас **.ут а мы крепчаем? Не вижу за счёт чего и кого Локо поборется хотя бы за 3 место...

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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 19 сентября 2018, 07:03

      Позорище!!!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Kollljan 19 сентября 2018, 16:29

      Позорище - это когда от Минского Динамо 4-0!!! )

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      Рейтинг: +3960

      Kollljan > mdu86 19 сентября 2018, 17:38

      Нет. Когда в ответку 8:1, то нормально.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Kollljan 19 сентября 2018, 19:05

      Ну во-первых: Минское Динамо гораздо уступает классом Галатасараю, что в двойне позорней )
      Во-вторых: у ЛОКО будет ещё ответка
      В-третьих: тот случай, когда счёт не по игре, Локомотив как минимум на ничью наиграл (если ты смотрел игру)
      Но счет на табло и поражение есть поражение. Нужно радоваться победам своей команды, а не поражениям других клубов, пытаясь как-то их унизить, тем более играла российская команда в еврокубках, где клубные пристрастия должны отходить на второй план...

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      Рейтинг: +3960

      Kollljan > mdu86 19 сентября 2018, 19:40

      Вот подождём ответки Локомотива и посмотрим.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 сентября 2018, 06:53

      Переживём? Этот позор??? Да нет, Палыч, мы его перебухаем.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 05:05

      Со всеми не переживешь. Но все еще впереди.

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