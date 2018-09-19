Семин – о разгроме от «Галатасарая»: «Ничего страшного, переживем»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3). Специалист не считает, что случилось нечто страшное.

«0:3? Ничего страшного. Наделали грубых и простых ошибок. В Лиге чемпионов за такое очень быстро наказывают.

Пропустив быстрый гол, мы имели преимущество и моменты, чтобы сравнять счет. Но второй мяч — это такая элементарщина! В стенку вместо пяти человек поставили четырех. Этот гол все и решил. Была ли это ошибка Гилерме? Это ошибка всех нас, всей команды.

Третий гол никакой роли уже не играл. Мы пытались отыграться большими силами, но пропустили контратаку. Вот и все. Большие претензии к игрокам только за эти ошибки. А в целом они очень старались и работали. Первый блин оказался комом.

Мы примем полезную критику, но не будем принимать ту, которая будет сделана специально. А в целом могу сказать, что не критикуют тех, кто ничего не делает. Это жизнь, переживем, для нас это будет большим уроком. Мы должны играть проще и такие ошибки не допускать», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

После первого тура россияне заняли последнюю строчку в квартете.

«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл