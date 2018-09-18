Лига чемпионов. «Галатасарай» в меньшинстве всухую разгромил «Локомотив»

«Локомотив» вернулся на групповой этап Лиги чемпионов спустя более чем десять лет. В игре первого тура россияне уступили «Галатасараю», не сумев поразить чужие ворота ни разу.

Формально победный мяч у хозяев забил форвард из Кабо-Верде Гарри Родригеш. Еще один гол записал на свой счет Эрен Дердийок.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

Галатасарай (Турция) – Локомотив (Россия) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Родригеш, 9; 2:0 – Дердийок, 67; 3:0 – Инан, 90+4 (с пенальти).

«Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес (Инан, 90+1), Дердийок (Оньекуру, 82), Бельханда (Майкон, 73), Линнес, Донк, Ндиайе, Акбаба, Фернандо, Нагатомо.

«Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 86), Фернандеш, Фарфан.

Предупреждения: Ндиайе, 42 – Чорлука, 23; Идову, 60, Денисов, 88; Гилерме, 90+3.

Удаления: Ндиайе, 87 (вторая ж.к.) – нет.

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