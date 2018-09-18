Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Галатасарай» в меньшинстве всухую разгромил «Локомотив»

Лига чемпионов. «Галатасарай» в меньшинстве всухую разгромил «Локомотив»

18 сентября 2018, 23:51
127

«Локомотив» вернулся на групповой этап Лиги чемпионов спустя более чем десять лет. В игре первого тура россияне уступили «Галатасараю», не сумев поразить чужие ворота ни разу.

Формально победный мяч у хозяев забил форвард из Кабо-Верде Гарри Родригеш. Еще один гол записал на свой счет Эрен Дердийок.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

Галатасарай (Турция) – Локомотив (Россия) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Родригеш, 9; 2:0 – Дердийок, 67; 3:0 – Инан, 90+4 (с пенальти).

«Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес (Инан, 90+1), Дердийок (Оньекуру, 82), Бельханда (Майкон, 73), Линнес, Донк, Ндиайе, Акбаба, Фернандо, Нагатомо.

«Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 86), Фернандеш, Фарфан.

Предупреждения: Ндиайе, 42 – Чорлука, 23; Идову, 60, Денисов, 88; Гилерме, 90+3.

Удаления: Ндиайе, 87 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Галатасарай Локомотив
Комментарии (127)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1537303966
Позорники. Сидели бы дома.
Ответить
19element87
1537304082
мда... эта реально какая то дворовая команда.... в прошлом году - любо, дорого смотреть, а ща.... полный писец....
Ответить
озеров
1537305445
Кто то сомневался в поражении? Или кто то всерьез думает, что Локо взял чемпионство по игре, а не в дар к юбилею Семина?
Ответить
cska-62
1537306229
Очень расстроен... Первый тайм "Локо" вообще играл лучше турок, но мастерства не хватило при завершении атак... :-(((
Ответить
Рубик Докоян
1537306583
К сожалению как иногда говорят, пропустили необязательные голы. Там не добежали и не накрыли, стенку выставили безграмотно. При атаке соперника общая наша безграмотность, не встречаем игрока с мячом в середине поля, не совершаем мелкий фол при случае, а несёмся к своим воротам и на своих плечах привозим соперника к воротам. Получаем гол либо пенальти. Были моменты и у "Локо", но не шмогли забить. По игре временами смотрелись прилично, выглядели лучше, чем в играх внутреннего чемпионата. Будем надеяться, что команда раскочегарится...
Ответить
ivanthebest
1537308844
Мда... "Пичинён" продефилировал в ЛЧ так, что таких дефилирований больше не хочется... Постойте-ка! Это ведь тот самый клуп, который вместо того, чтобы заботиться о своих трудностях и игре, тратит время на то, чтобы пытаться кого-то там подкалывать и троллить, забыв что у самих по 10 поленьев в каждом глазу нужно вымыть ещё. Вот где позор товарищи! Сгореть не ахти каким туркам 3-0... Было у меня ощущение перед стартом ЛЧ, что паровозы поедут с 4-го места в этой группе, но не хотелось в это верить и теплилась надежда. Но, сейчас всё очевидно. Хорошо что я посмотрел другой матч групповой, где был футбол и игра, этот ватокат безрезультатный у меня нет никакого желания смотреть ни в одном из следующих матчей. Что будут крики Палыча на пенсию?
Ответить
Боцман59rus
1537323560
5КалеСо
Ответить
shinnik
1537328172
"..когда состав на скользком склоне от рельс колёса оторвал...." А. Кочетков. (с)
Ответить
Пестрый
1537339831
Вот это и показало чего стоит чемпионство каломотива хотя все было ясно и до этой игры! Правда не всем) умиляет высказывание перед игрой таких "спецов" как Чердак)) Видимо эти чудаки сидят в каком то другом мире далеком от реальности так же как и их зарплаты придуманные ими же самими!!
Ответить
zabvo9406
1537342539
Все травят наше мясо, мол , лохи!!! Да, лохи!!! Но лучше вылететь и не позориться, чем как тепловоз, футбол 80-х намного круче!!! Это не игра, это потуги при рождении урода!!! И наши в лиге европы я думаю ничего хорошего не покажут!!! НО, Спартак в ЛЧ и Локо в ЛЧ - уверен два разных выступления!!!!
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
3
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
2
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
5
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+