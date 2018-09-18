Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Галатасарай» в меньшинстве всухую разгромил «Локомотив»

    «Локомотив» вернулся на групповой этап Лиги чемпионов спустя более чем десять лет. В игре первого тура россияне уступили «Галатасараю», не сумев поразить чужие ворота ни разу.

    Формально победный мяч у хозяев забил форвард из Кабо-Верде Гарри Родригеш. Еще один гол записал на свой счет Эрен Дердийок.

    Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

    Галатасарай (Турция) – Локомотив (Россия) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Родригеш, 9; 2:0 – Дердийок, 67; 3:0 – Инан, 90+4 (с пенальти).

    «Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес (Инан, 90+1), Дердийок (Оньекуру, 82), Бельханда (Майкон, 73), Линнес, Донк, Ндиайе, Акбаба, Фернандо, Нагатомо.

    «Локомотив»: Гилерме, Хeведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 86), Фернандеш, Фарфан.

    Предупреждения: Ндиайе, 42 – Чорлука, 23; Идову, 60, Денисов, 88; Гилерме, 90+3.

    Удаления: Ндиайе, 87 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    «Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2018 23:51
    Рекомендуем
    Комментарии123
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 10:53

      Счет конечно не по игре. У Локомотива была возможность отличится. Видимо не их был день.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis 19 сентября 2018, 17:53

      дебильный заголовок-локо играл в меньшенстве несколько минут а вони как будто они весь матч не могли с 10 игроками справиться-что за маразм!!!(не болельщик локо)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2018, 11:44

      а где же главный ковбой эдер со своей пукой был? ведь он должен стрелять стрелять и стрелять однако в герпеса попал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 19 сентября 2018, 11:22

      локомотиву трудно будет выйти из группы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 19 сентября 2018, 10:52

      А я думал, что Локомотив играл в меньшинстве. Причем с первых минут, судя по быстрому голу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 19 сентября 2018, 10:50

      У Локомотива даже шансов не было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 19 сентября 2018, 10:37

      Я конечно извиняюсь, не в тему, а где памятник легендарной ноге Акинфеева находится? Я как раз в Москве. Хочу возложить. Или подождать до полной "Виктории"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 19 сентября 2018, 10:35

      Все травят наше мясо, мол , лохи!!! Да, лохи!!! Но лучше вылететь и не позориться, чем как тепловоз, футбол 80-х намного круче!!! Это не игра, это потуги при рождении урода!!! И наши в лиге европы я думаю ничего хорошего не покажут!!! НО, Спартак в ЛЧ и Локо в ЛЧ - уверен два разных выступления!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 19 сентября 2018, 10:35

      абсолютно закономерный результат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 19 сентября 2018, 10:28

      О чемпионстве Локо.
      ,,Царь то ненастоящий!.. (Иван Васильевич меняет профессию)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11