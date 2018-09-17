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    Жиру: «У нас с Азаром особые отношения»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру порадовался за товарища по команде Эдена Азара, который сделал хет-трик в матче пятого тура АПЛ с «Кардиффом» (4:1). В двух голах француз выступил в качестве ассистента.

    «У нас особые отношения. Он знает, как играть со мной, я умею играть с ним. Это хорошо для нас и для команды.

    Мы все чувствовали себя удовлетворенными в раздевалке. Мы хотим сохранить хорошую динамику. Команда хорошо справилась. Мы очень амбициозны, поэтому каждая игра невероятно важна», – сказал Жиру.

    После пяти туров «Челси» набрал 15 очков и с «Ливерпулем» делит первую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Tribalfootball

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    17.09.2018 16:53
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