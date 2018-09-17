Бэйл рассказал, как поддержал Кариуса после финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, какие слова он говорил голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу после финала Лиги чемпионов-2017/18.

Немецкий вратарь допустил две результативные ошибки, в том числе, в моменте со вторым голом Бэйла, когда не сумел удержать мяч после удара валлийца.

«Я просто сказал ему: «Держи голову выше».

Ошибки случаются. Несчастье, что это произошло в финале. Я считаю, что все не так плохо, как выглядело, но, полагаю, Лорис должен был спасать», – сказал Бэйл.

Этим летом Кариус перешел на правах аренды в «Бешикташ».