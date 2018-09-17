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    Бэйл рассказал, как поддержал Кариуса после финала Лиги чемпионов

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, какие слова он говорил голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу после финала Лиги чемпионов-2017/18.

    Немецкий вратарь допустил две результативные ошибки, в том числе, в моменте со вторым голом Бэйла, когда не сумел удержать мяч после удара валлийца.

    «Я просто сказал ему: «Держи голову выше».

    Ошибки случаются. Несчастье, что это произошло в финале. Я считаю, что все не так плохо, как выглядело, но, полагаю, Лорис должен был спасать», – сказал Бэйл.

    Этим летом Кариус перешел на правах аренды в «Бешикташ».

    Источник: Tribalfootball

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    17.09.2018 16:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 сентября 2018, 20:05

      Вроде подбодрил, и тут же обосрал

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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 17 сентября 2018, 16:55

      под.бал так под.бал

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