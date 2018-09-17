Тухель: «ПСЖ» не хватает уверенности «Реала» в Лиге чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что хочет в этом сезоне добавить своей команде в Лиге чемпионов уверенности «Реала».

Немецкий специалист вспомнил о способности мадридцев выигрывать матчи в ЛЧ даже не находясь в своей лучшей форме.

В прошлом розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира парижане проиграли «Реалу» в 1/8 финала (1:3, 1:2).

«Реал» всегда играет так, словно убежден, что может выиграть Лигу чемпионов. У мадридцев есть поколение, знающее, как побеждать в больших матчах. Они знают, как противостоять давлению.

В прошлом сезоне «Реал» почти вылетел в четвертьфинале, затем почти вылетел в полуфинале. А в конце концов они выиграли Лигу чемпионов. Это то, что я хочу добавить в «ПСЖ».

Возможно, нам не хватает уверенности «Реала», потому что у них есть опыт в подобных играх. И они знают, что в конце концов они победят в этих матчах.

Тяжело, если в первой игре против «Реала» вы заслуживаете победы и близки к ней, но в итоге вы пропускаете три гола. Я видел второй матч с «ПСЖ» с мадридцами. Чувствовалось, что команда не полностью уверена в возможности выиграть встречу, в отличие от многих игроков «Реала», – сказал Тухель.