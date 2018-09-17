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    Перес заблокировал все трансферы на позицию Асенсио ради развития игрока

    Президент «Реала» Флорентино Перес считает полузащитника Марко Асенсио своим «личным» проектом.

    С момента перехода 22-летнего футболиста из «Мальорки» в 2016 году Перес заблокировал трансферы игроков, которые потенциально могут угрожать прогрессу Асенсио.

    Перес заявил членам совета директоров, что Марко – это его бриллиант, и несмотря на перспективу получения огромной прибыли от своих первоначальных инвестиций в размере 3,5 миллиона евро, он видит в Асенсио основополагающего футболиста «Реала» и не намерен его продавать.

    Источник: Tribalfootball

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    17.09.2018 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 17 сентября 2018, 17:44

      Асенсио очень хорош

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 13:58

      Старый маразматик.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12343

      DeStar > Фотон 17 сентября 2018, 16:24

      Ну это да, но .... впринципе такой вариант развития имеет смысл. Асенсио хорош. Вот его шанс проявить себя, а там видно будет

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