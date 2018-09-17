Перес заблокировал все трансферы на позицию Асенсио ради развития игрока

Президент «Реала» Флорентино Перес считает полузащитника Марко Асенсио своим «личным» проектом.

С момента перехода 22-летнего футболиста из «Мальорки» в 2016 году Перес заблокировал трансферы игроков, которые потенциально могут угрожать прогрессу Асенсио.

Перес заявил членам совета директоров, что Марко – это его бриллиант, и несмотря на перспективу получения огромной прибыли от своих первоначальных инвестиций в размере 3,5 миллиона евро, он видит в Асенсио основополагающего футболиста «Реала» и не намерен его продавать.