Скопинцев – о болельщиках «Балтики»: «Провожали от стадиона до дома. Заходили в кафе, и я покупал всем сосиски в тесте и пиво»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев рассказал о хороших отношениях с болельщиками «Балтики» во время выступления в составе калининградского клуба.

«У меня были хорошие отношения с фанатами «Балтики». Бывало, даже финтил на бровке при победном счете, чтобы порадовать зрителей. После матча у стадиона ждали болельщики, которым хотелось общения с игроками. Фанаты меня провожали: от стадиона до дома – полчаса пешком. Прям шли толпой. Около 30 человек. По дороге заходили в кафе, и я покупал всем сосиски в тесте. Калининград – душевный город, много фудкортов с выпечкой. Я себе брал кофе и булочку, потому что чаще жил один и не готовил. Почему бы не взять еще 30 сосисок в тесте и пиво особо жаждущим? Я не обеднею. Приятно делать людям приятно.

На следующем матче ждало уже 1000 человек? В таких случаях я уезжал на такси (смеется). Шучу, конечно. Мне нравилось, когда после футбола встречает мама. Болельщики – адекватные. Они же видят, что я ухожу с ней.

Просто нужно разделять: в футболе оставаться серьезным, а с болельщиками – переключаться. Если кто-то ко мне относится с добротой, то я отвечаю тем же. Меня вообще воспитывала одна мама. Она научила оставаться таким, какой я есть – отзывчивым, но не подстраиваться ни под кого, гнуть свою линию», – рассказал Скопинцев.